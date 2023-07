Scacco matto all’Inter: ha scelto la Juventus

Calciomercato Juventus, una decisione al bivio con un’unica direzione: adesso sembra sempre più vicino l’accordo.

Carlos Augusto, giovane talento del Monza, ha preso una decisione importante per il suo futuro calcistico, scegliendo la Juventus come sua prossima squadra. Nonostante l’interesse anche dell’Inter, il giocatore brasiliano ha deciso di unirsi alla Vecchia Signora. Questa mossa rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Augusto e solleva interrogativi sulle strategie di mercato dei due club.

Da ‘Tuttomercatoweb’ l’indiscrezione che conferma le volontà del laterale brasiliano, ormai consolidato campione del Monza, che preferirebbe l’opzione bianconera a quella dell’Inter.

Un altro brasiliano per la Juventus: Arriva Carlos Augusto

Carlos Augusto è emerso come uno dei giovani talenti più promettenti del Monza, squadra che nella scorsa stagione ha sorpreso tutti alla guida di Gilardino piazzandosi in una posizione in classifica davvero importante. Il terzino brasiliano ha mostrato ottime doti tecniche e una grande visione di gioco, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. La sua crescita costante ha reso Augusto uno dei giocatori più ambiti del calciomercato.

L’Inter era interessata a garantirsi i servigi di Carlos Augusto come rinforzo per il reparto difensivo. La squadra nerazzurra vedeva nel giovane brasiliano un potenziale elemento chiave per il futuro. Tuttavia, Augusto ha preso una decisione che potrebbe sorprendere molti. E avrebbe espresso, direttamente, una preferenza sulla scelta bianconera come opzione per il suo futuro. La scelta di Carlos Augusto a favore della Juventus rappresenta un prospetto significativo per la squadra bianconera. L’acquisizione di Augusto rappresenterebbe un rinforzo per il reparto difensivo oltre ad avere un’ennesima conferma sulla nuova linea guida del club fondata principalmente sui giovani. Vedremo se, dunque, il nuovo direttore sportivo Giuntoli riuscirà già a concludere questo affare che si preavvisa davvero importante, vista anche la caratura del soggetto in questione.