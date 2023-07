Calciomercato, ultimatum Juventus: “Allegri è indifferente”, addio prossimo

Calciomercato Juventus, decisione presa. La dirigenza è chiara: entrambi sono sul mercato e potrebbero salutare.

Come scrivono da ‘Juventibus’, la Juventus avrebbe comunicato ai giocatori Alex Sandro e Daniele Rugani, attraverso i loro procuratori, che li considera sul mercato e li invita ad esplorare le opportunità di trasferimento.

Questo segnale è stato trasmesso ai due difensori in modo simile, indicando che il club non intende utilizzare il “sistema Bonucci”, precedentemente adottato con il capitano bianconero, che lo ha portato ad essere escluso dalla rosa. Ma, che comunque, saranno liberi di ascoltare più offerte provenienti dal mercato.

Rugani e Alex Sandro sul mercato: Allegri non si oppone

L’allenatore della Juventus, mister Massimiliano Allegri, si mostra indifferente rispetto al futuro di Alex Sandro e Rugani, lasciando intendere che non rientrano nei suoi piani per la prossima stagione. La squadra sta cercando di apportare modifiche al suo organico e liberare spazio salariale, e i due difensori sono stati identificati come potenziali candidati per una cessione.

Alex Sandro, esterno sinistro brasiliano, e Daniele Rugani, difensore centrale italiano, hanno avuto una storia lunga con la maglia della Juventus, ma sembrano essere ora sulla strada dell’addio. Il club bianconero è alla ricerca di soluzioni che soddisfino sia le esigenze dei giocatori che quelle del club stesso, offrendo loro la possibilità di trovare nuove opportunità altrove. Sebbene non sia ancora stato specificato quale sia il prezzo di cessione richiesto per i due giocatori, è probabile che la Juventus cercherà di ottenere un valore adeguato alle loro qualità e al loro potenziale di mercato. Tuttavia, l’importante è che i giocatori trovino un ambiente che corrisponda alle loro aspettative e che consenta loro di continuare la loro carriera calcistica. Il nuovo direttore Giuntoli è al lavoro per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti, staremo a vedere cosa succederà.