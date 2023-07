Calciomercato Juventus, da Torino a Milano: prelazione e maxi via libera

Adesso il club rossonero punta un obiettivo comune ai bianconeri che arriverebbe, proprio, dal Torino. Tutti i dettagli dell’operazione.

Il mercato estivo continua a tenere banco e questa volta è il Milan a muoversi per il giovane talento del Torino, Wilfried Singo che piace, molto, anche alla Juventus. Tuttavia, il club bianconero resta vigile sul giocatore, generando un’interessante sfida tra i due club italiani.

Secondo indiscrezioni di mercato, direttamente da ‘Tuttosport’ il Torino potrebbe cercare di incrementare la liquidità tramite l’uscita di un giocatore, come Perr Schuurs. Nel frattempo, il Milan sta accelerando la trattativa per assicurarsi le prestazioni di Singo, approfittando della precedenza in caso di offerte paritarie con altri club. Come sappiamo, il giocatore piace molto anche alla Juventus.

Milan prioritario su Singo: Club rossonero in vantaggio

Singo è considerato uno dei talenti del calcio italiano. Il giocatore ivoriano ha attirato l’attenzione di diversi club per le sue doti tecniche e il suo potenziale. Il Milan ha individuato in Singo un rinforzo ideale e sta cercando di mettere le basi per un trasferimento. Tuttavia, anche la Juventus non vuole farsi sfuggire l’opportunità di aggiudicarsi il talento granata. Il club bianconero ha dimostrato interesse per Singo e potrebbe entrare in competizione con il Milan per il suo ingaggio. Un asse Torino-Milano che si fa sempre più caldo.

Il Milan, conscio dell’interesse della Juventus per Singo, sta accelerando le trattative per assicurarsi il giocatore il prima possibile. L’obiettivo è consolidare la rosa e garantire un futuro promettente per la squadra. Staremo a vedere quale dei due club avrà la meglio. La sfida tra i due club ai vertici per il pupillo del Torino si preannuncia interessante, con entrambi i club che cercano di soddisfare le proprie esigenze di mercato. Sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative e se ci saranno eventuali sviluppi proprio in merito all’operazione.