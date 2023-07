Calciomercato Juventus, intesa definitiva: sta per firmare

L’intesa è già arrivata, adesso, è pronto per firmare con la nuova squadra toscana: tutti i dettagli dell’operazione.

In una mossa sorprendente nel calciomercato estivo, il giocatore italiano Ranocchia ha siglato un accordo per un prestito con l’Empoli proveniente dalla Juventus. Secondo i termini dell’accordo, Ranocchia si unirà alla squadra toscana per la stagione 2023-2024.

L’affare è stato finalizzato dopo una serie di trattative tra i due club e le firme sono state apposte sui documenti che stabiliscono i dettagli dell’operazione. Il prestito di Ranocchia all’Empoli prevede un importo di 500 mila euro, un’opzione di riscatto fissata a 5,5 milioni di euro e una contro-opzione di riscatto fissata a 7 milioni di euro come sottolinea ‘Daniele Longo’.

Ranocchia all’Empoli: Affare ultimato

L’Empoli è alla ricerca di rinforzi per consolidare la propria rosa. L’acquisizione di Ranocchia rappresenta un colpo importante per la squadra toscana, che potrà beneficiare della sua qualità già dimostrata ampiamente.

L’accordo di prestito con opzione di riscatto dà all’Empoli la possibilità di valutare le prestazioni di Ranocchia durante la stagione. Se il giocatore si dimostrerà all’altezza delle aspettative, il club potrà esercitare l’opzione di riscatto e assicurarsi il suo servizio a lungo termine. Allo stesso tempo. Ranocchia sembra entusiasta di unirsi all’Empoli e di contribuire al progetto del club per la prossima stagione. Un colpo importante che, adesso, non lascia dubbi sulla volontà dei bianconeri di fare il meglio per la propria squadra piazzando prima tutti gli esuberi. In conclusione, il passaggio di Ranocchia dalla Juventus all’Empoli in prestito con opzione di riscatto è una mossa significativa nel calciomercato estivo. Sarà interessante seguire le prestazioni del giocatore italiano nella prossima stagione e vedere se l’Empoli deciderà di riscattare il suo contratto a lungo termine. Il progetto con Giuntoli sembra già essere pronto, la Juventus vuole consolidare la propria squadra e prima di fare acquisti importanti dovrà gestire tutte le uscite.