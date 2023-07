Calciomercato Juventus, tre più due e firma UFFICIALE: goduria Giuntoli

Adesso è ufficiale la sua partenza direzione sud Italia. Tutti i dettagli svelati con tanto di costi dell’operazione.

Il centrocampista classe ’99, Hamza Rafia, ha ufficialmente lasciato il Pescara per iniziare una nuova avventura calcistica al Lecce. Il trasferimento si è concretizzato come un passaggio a titolo definitivo, segnando un importante passo avanti nella carriera del talentuoso centrocampista.

Il giovane classe ’99 firma un contratto triennale con opzione per altri due anni, la Juventus beneficiata dal trasferimento.

Rafia lascia Pescara per il Lecce: Alla Juve il 50%

Rafia ha firmato un contratto triennale con il Lecce, con un’opzione per estenderlo per altri due anni. Questo nuovo impegno fornirà al giovane giocatore la stabilità e la possibilità di crescere in un club ambizioso come il Lecce, che punta a raggiungere traguardi importanti nella prossima stagione.

La Juventus, club che detiene i diritti di metà del cartellino di Rafia, sarà beneficiata dal trasferimento. Il club bianconero riceverà il 50% della cifra di trasferimento, rappresentando un rendimento finanziario positivo per la società. Il passaggio di Rafia al Lecce rappresenta un’opportunità per lui di mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore a un livello più elevato. Durante la sua permanenza al Pescara, Rafia ha dimostrato di essere un centrocampista talentuoso e promettente, attirando l’attenzione di diversi club. Il Lecce, con la sua scelta di acquisire Rafia, ha dimostrato fiducia nel suo potenziale e nella sua capacità di contribuire al successo della squadra. Il giovane centrocampista avrà l’opportunità di giocare a livello professionistico in una squadra che punta ad ottenere risultati importanti. I tifosi del Lecce possono accogliere Rafia con entusiasmo e curiosità, nella speranza che il giovane talento possa dimostrare tutto il suo potenziale sul campo e contribuire al successo della squadra come ha già dimostrato in passato.