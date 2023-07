Il ritorno è già scritto, via libera Juventus: blitz ‘capitale’

Alla fine il giocatore sembra intenzionato a tornare nella Capitale: tutti i dettagli dell’operazione che si sta per concretizzare.

Dopo la partenza di Kerkez, la Lazio intensifica i negoziati per portare Luca Pellegrini a Roma, dopo il prestito che l’ha visto protagonista nella scorsa stagione.

La Lazio si prepara a rinforzare il suo reparto difensivo visto che potrebbe perdere Kerkez. Tuttavia, il club biancoceleste non ha perso tempo nel cercare un sostituto adeguato e sembra che abbiano individuato il loro obiettivo nella Juventus: Luca Pellegrini.

Pellegrini bis: Lazio pronta a riaverlo subito

Dopo aver completato una stagione positiva proprio in prestito alla Lazio, Pellegrini potrebbe già ritornare nella Capitale per volere del mister Sarri. Il club capitolino è determinato a portare a termine questa operazione. La Juventus, da parte sua, potrebbe essere disposta a cedere Pellegrini per dare al giovane giocatore più opportunità di guadagnare esperienza e ottenere più minutaggio. La Lazio è pronta a sfruttare questa situazione e intensificare i negoziati per portare Pellegrini nuovamente a Roma.

Luca Pellegrini è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Il suo stile di gioco moderno e versatile, che combina difesa solida con spinta offensiva, lo rende adatto al sistema di gioco della Lazio di mister Sarri, propenso proprio ad avere un gioco più offensivo. Inoltre, la giovane età di Pellegrini gli offre ancora ampio margine di miglioramento e potenziale di sviluppo. Se l’affare andrà in porto, Pellegrini avrà l’opportunità di lavorare con il tecnico della Lazio, che ha dimostrato la sua capacità di sviluppare giovani talenti. L’ambiente di Roma potrebbe essere un’ennesima conferma per il difensore italiano. Per i tifosi della Lazio, l’arrivo di Luca Pellegrini sarebbe un motivo di entusiasmo e ottimismo, considerando le sue potenzialità e il suo profilo adatto alla squadra.