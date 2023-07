Calciomercato Juventus, follia araba: Allegri impietrito

Continuano a volerlo a tutti i costi, adesso, la questione potrebbe diventare sempre più spinosa per l’arrivo dell’attaccante.

Come si legge nell’indiscrezione di ‘Fabrizio Romano’, i club sauditi continuano a spingere per arrivare all’obiettivo offensivo della Juventus.

Nonostante l’interesse dei club sauditi, Romelu Lukaku desidera continuare la sua carriera in Europa, con la Juventus come sua priorità. Tuttavia, se l’accordo con i bianconeri non dovesse concretizzarsi, l’Arabia Saudita continuerà a insistere. Il futuro dell’attaccante belga continua ad essere al centro dell’attenzione del calciomercato estivo. Mentre la Juventus è stata collegata al talentuoso attaccante di proprietà del Chelsea, i club sauditi non hanno abbandonato la loro corsa per assicurarsi i servizi del giocatore e stanno lavorando su una nuova proposta.

Lukaku conteso tra Arabia e Juventus

Secondo le ultime notizie di mercato, Lukaku ha sempre espresso la volontà di continuare la sua carriera in Europa. La Juventus è stata identificata come la sua priorità, e il giocatore stesso sembra essere interessato a vestire la maglia bianconera. Tuttavia, finora non è stato raggiunto un accordo tra il club italiano e il Chelsea, attuale squadra di Lukaku che però non sembra volerlo confermare in rosa.

Nel frattempo, i club sauditi continuano a tenere d’occhio la situazione. Nonostante la preferenza di Lukaku per un soggiorno in Europa, l’Arabia Saudita non molla facilmente e è pronta a insistere nel caso in cui l’accordo con la Juventus non si concretizzi. I club sauditi stanno lavorando su una nuova proposta che potrebbe tentare Lukaku con offerte finanziarie allettanti. Resta da vedere se tali offerte saranno sufficienti a convincere Lukaku a considerare seriamente un trasferimento in Arabia Saudita. L’attaccante belga è noto per la sua ambizione di giocare al massimo livello competitivo e continuare a lottare per i titoli europei. Questo potrebbe pesare nella sua decisione finale.