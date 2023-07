Calciomercato Juventus, la tentazione fa 90: “Chiesa e Kvaratskhelia insieme”

La tentazione di Federico Chiesa: arriva la chiamata dell’ex Napoli che lo propone in coppia con Kvaratskhelia

La Juventus non effettuerà altre operazioni in entrata senza prima aver risolto la questione delle uscite.

Questo è il pensiero della società, espresso dal nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che ha raffreddato anche la pista Romelu Lukaku. Così come sono congelate altre situazioni che la Juventus sta seguendo da vicino. Sicuramente oltre le uscite di Zakaria, McKennie e Arthur, potrebbe esserci anche la cessione di un pezzo grosso del club. I principali indiziati sono Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Entrambi sono i giocatori di maggior talento della squadra di Allegri e quelli con cui la Juve riuscirebbe a fare più cassa. Entrambi hanno vissuto una stagione problematica, soprattutto a causa dei guai fisici che li hanno notevolmente limitati. I due ex Fiorentina godono di stima da parte di numerosi club europei, soprattutto in Premier League. Federico Chiesa in questo momento sembra più saldo rispetto a Vlahovic che piace a Bayern Monaco e Psg ma anche il suo futuro non sembra perfettamente delineato.

Juventus, Calaiò chiama Chiesa al Napoli: “Che duo con Kvara”

Certamente anche Federico Chiesa fa gola a tante squadre ma la Juventus fa una richiesta piuttosto alta per il figlio d’arte.

L’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaiò, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 parlando del club azzurro. Calaiò, però, si è anche soffermato sul calciomercato e ha lanciato un nome per l’attacco del Napoli, che corrisponde a un calciatore della Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni: “C’è un giocatore della Juventus che mi piace molto, è Federico Chiesa. Lo vedrei benissimo a destra nel tridente al posto di Lozano che ha un po’ deluso le aspettative. Con Chiesa da una parte e Kvaratskhelia dall’altra il Napoli avrebbe due esterni fortissimi”. L’ex attaccante ha chiamato Chiesa al Napoli, una tentazione che magari potrebbe diventare qualcosa di concreto. Ormai questo calciomercato ci sta offrendo una sorpresa dopo l’altra.