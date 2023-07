Clausola UFFICIALE da 400 milioni: colpo di scena Juventus

Calciomercato Juventus, il calciatore adesso potrebbe liberarsi dopo l’ultimo acquisto: tutti i dettagli dell’operazione.

Come si legge, nel comunicato ufficiale della società catalana: “FC Barcelona e Girona FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Oriol Romeu. Il calciatore firmerà con il club un contratto per le prossime 3 stagioni, fino al 30 giugno 2026″.

Come sottolineano, nella nota ufficiale del club viene evidenziato come nel contratto di Romeu ci sia anche una clausola da 400 milioni di euro. Un nuovo centrocampista che rischia di restringere ancora di più lo spazio in campo per Kessie che, a questo punto, sarebbe libero di andarsene direzione Torino.

Kessie ora è libero: Il Barcellona ha preso Romeu

Il trasferimento di Romeu al Barcellona potrebbe portare Franck Kessie alla Juventus, con il giocatore ivoriano che tornerebbe così in Serie A dopo l’esperienza con il Milan. Nel mondo del calcio, le trattative e i trasferimenti sono sempre un argomento molto discusso, e uno degli ultimi sviluppi sta coinvolgendo il centrocampista del Barcellona, Oriol Romeu, e il talentuoso centrocampista ivoriano Franck Kessie, attualmente in forza al Milan. Secondo fonti vicine al club catalano, il Barcellona sarebbe vicino all’acquisto di Romeu. Questo movimento potrebbe avere un impatto significativo sul futuro di Kessie, che sarebbe, quindi, libero di scegliersi una nuova squadra.

Kessie, che è considerato uno dei centrocampisti più promettenti del calcio mondiale, è stato da tempo nel mirino della Juventus. L’interesse dei bianconeri nei confronti di Kessie è noto da tempo. Ma adesso, dopo l’esperienza al Barcellona, i costi sono cambiati e l’accessibilità alla trattativa sembra più fattibile. L’arrivo di Romeu al Barcellona, dunque, potrebbe cambiare le carte in tavola. Con l’aggiunta di un nuovo centrocampista alla rosa, il Barcellona potrebbe sentirsi più confortevole nel liberare Kessie dal suo contratto con i blaugrana. Questo lascerebbe il campo aperto per la Juventus, che avrebbe così l’opportunità di aggiudicarsi uno dei talenti più brillanti del calcio africano.