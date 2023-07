Fulmine a ciel sereno Juventus: prendono Joao Felix con lo scambio

Calciomercato Juventus, un cosiddetto fulmine a ciel sereno per i bianconeri: una situazione che, adesso, cambia le carte in tavola.

Secondo quanto riportato dal “Corriere della Sera”, sembra che il Barcellona sia intenzionato a cedere Franck Kessie, ma non alla Juventus, come inizialmente ipotizzato. I blaugrana starebbero, invece, prendendo in considerazione l’idea di una trattativa di scambio con un’altra grande squadra della Liga, l’Atletico Madrid.

Nell’ambito di questa potenziale operazione, Franck Kessie, il talentuoso centrocampista ivoriano, si trasferirebbe agli “Colchoneros” dell’Atletico Madrid. In cambio, il Barcellona riceverebbe Joao Felix, ancora giovane attaccante portoghese, con grandi potenzialità e talento.

Scambio che cambia tutto: Felix per Kessie

L’aggiunta di Joao Felix al Barcellona potrebbe portare un nuovo elemento di freschezza e abilità all’attacco della squadra catalana e rilanciare il giocatore dopo il prestito al Chelsea. Il giovane portoghese è conosciuto per le sue capacità tecniche, la velocità e l’abilità nel segnare gol, ed è ancora oggi considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo.

Mentre la notizia rimane ancora nella fase di speculazione, è chiaro che una simile operazione di scambio tra queste tre squadre sarebbe una mossa molto interessante nel mercato del calcio europeo ma metterebbe fuori dai giochi la Juventus che, come sappiamo, stava rincorrendo proprio il centrocampista ex Milan. Questi trasferimenti potrebbero influenzare significativamente il dinamismo delle squadre coinvolte, offrendo nuove opportunità e sfide sia ai giocatori che ai club stessi, soprattutto a Felix che vorrebbe proprio rilanciarsi in Spagna dopo la parentesi in prestito al Chelsea. Come sempre, le trattative di mercato sono complesse e possono essere influenzate da diversi fattori, tra cui l’accordo dei giocatori coinvolti, i dettagli contrattuali e i desideri dei club. Pertanto, è importante seguire attentamente gli sviluppi per vedere se questa ipotetica operazione diventerà realtà o se si concretizzeranno altre opportunità per Franck Kessie e gli altri giocatori coinvolti. Come sottolineano da ‘Il Corriere della Sera’.