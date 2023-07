Calciomercato, Juventus di nuovo portoghese: “Offerta inferiore a 40 milioni”

Calciomercato Juventus, si guarda al Portogallo e, adesso, un obiettivo potrebbe interessare i bianconeri: i dettagli dell’operazione.

Come comunicato da Momblano a ‘Juventibus’, la Juventus ha ricevuto una proposta per l’acquisizione di Otavio, centrocampista del Porto.

L’offerta sarebbe inferiore ai 40 milioni di euro, ma al momento la pista per il trasferimento sembra essere ancora fredda. Secondo le fonti, il club bianconero sta valutando attentamente la possibilità di aggiungere Otavio alla sua rosa, ma il processo di negoziazione potrebbe richiedere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Otavio a meno di 40 milioni: La Juventus lo valuta

La Juventus potrebbe essere coinvolta in una trattativa riguardante l’acquisizione di un nuovo centrocampista. Il nome che sta circolando con insistenza è Otavio, il talentuoso calciatore brasiliano che attualmente milita nel Porto. Secondo le ultime informazioni provenienti da Momblano a Juventibus, il club bianconero potrebbe arrivare alla chiusura di Otavio, con un’offerta che sarebbe inferiore ai 40 milioni di euro. Tuttavia, nonostante l’offerta allettante, la pista per il trasferimento sembra essere ancora fredda.

Otavio, noto per le sue abilità tecniche e tattiche nel centrocampo, ha dimostrato di essere un elemento di spicco nella squadra del Porto. La sua versatilità e il suo talento hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui la Juventus, che sta valutando attentamente la possibilità di aggiungerlo alla propria rosa. Il processo di negoziazione potrebbe richiedere tempo e pazienza, poiché il Porto potrebbe essere riluttante a lasciar partire uno dei suoi giocatori chiave. Tuttavia, se la trattativa dovesse progredire, Otavio potrebbe rappresentare un’aggiunta preziosa per la Juventus, che mira a rafforzare il proprio centrocampo in vista delle prossime sfide in campionato e nelle competizioni europee. La Juventus, con Giuntoli appena arrivato, sta analizzando attentamente i pro e i contro di questa possibile operazione. Il club bianconero è noto per la sua strategia di mercato mirata e attenta, e l’acquisizione di Otavio potrebbe rientrare in questo contesto. Non ci resta che attendere.