Illecito sportivo, UFFICIALE: squalifiche di cinque anni ribaltate

Illecito sportivo, adesso è ufficiale. La squalifica di cinque anni è ribaltata. Tutti i dettagli sulla situazione.

Playout truccato: c’è ancora una sentenza, il CONI ne salva 20. Così titolano da ‘sprintesport.it’, andiamo a scoprire in dettaglio cosa succederà.

Così, infatti, viene scritto direttamente dal portale in questione: “Quello che per molti è stato il caso giudiziario più importante degli ultimi anni sembrerebbe arrivato all’ultimo, definitivo atto. Il caso del playout pilotato tra Carignano e Montatese ha ancora un’ultima puntata da raccontare, dopo l’esito del ricordo presentato al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI”.

Squalifica ribaltata: I dettagli della questione

Il Carignano stava di fatto attendendo con ansia proprio questa sentenza, per organizzare la prossima stagione di Promozione. Ci sono stati tanti passaggi nel mezzo: inizialmente erano stati richiesti dal Procuratore Federale. Così, infatti, scrivono proprio sul portale in questione:– 5 anni di squalifica ai presenti in campo, ovvero Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel e al tecnico De Vincenzo Aldo per ILLECITO SPORTIVO; – 2 anni di squalifica ai presenti in panchina e tribuna, ovvero Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio per OMESSA DENUNCIA; – 2 anni di inibizione ai dirigenti Razzetto Enrica, Margaria Enrico e Diodati Antonio per OMESSA DENUNCIA; – 2.000 € di multa e 6 punti di penalizzazione per la società.

Ma adesso tutto è cambiato, infatti, questa è stata la nuova decisione: In virtù di ciò il Tribunale Federale ribalta le sanzioni con: – Una sola ammonizione a Tosco Cristian, Erik Requirez, Moschini Mattia, Campagna Jacopo, Bassoli Lorenzo, Destefanis Giorgio, Schiavone Alessandro, Romanini Errico, Bosio Alessandro, Gioacas Sebastian, Ciccone Samuel. – Assolti Mazzetti Manuele, Curto Stefano, Barbero Andrea, Rampazzo Mirko, Mouississa Ossama, Meitre Libertin Danny, Carnà Tommaso, Gambardella Alessio e Franceschi Valerio, oltre a Razzetto Enrica, Margaria Enrico e Diodati Antonio; – Squalifica di 2 mesi ad Aldo De Vincenzo (per condotta antisportiva); – Ammenda di 300 € al Carignano. Come scrivono dal portale ‘sprintesport.it’.