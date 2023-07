Niente contatto in prima persona: Giuntoli lo ‘acquista’ a telefono

Ora non ci sarà il contatto in prima persona tra il nuovo direttore sportivo bianconero e il possibile acquisto: i dettagli.

La tournée americana della Juventus è stata colpita da un improvviso contrattempo, minando i piani del direttore sportivo Giuntoli. Un virus gastrointestinale ha colpito alcuni dei giocatori del Barcellona, costringendo l’annullamento del match contro la Juventus e impedendo così al direttore sportivo di avvicinarsi personalmente al calciatore ambito in questo momento: Franck Kessie.

Giuntoli, desideroso di portare il centrocampista ivoriano a Torino, aveva pianificato di utilizzare l’occasione della tournée americana per incontrare Kessie di persona e convincerlo a trasferirsi alla Juventus. Tuttavia, il virus gastrointestinale ha creato un ostacolo inaspettato, costringendo i giocatori a restare isolati.

Kessie si chiude ‘al telefono’: Niente incontro dal vivo

Nonostante la situazione, la Juventus non si arrende e la trattativa con Kessie continuerà comunque via telefono. Giuntoli, nuovo direttore sportivo bianconero, farà il possibile per mantenere un dialogo costante con il centrocampista ivoriano e i suoi rappresentanti, cercando di convincerlo dell’interesse e del progetto sportivo della squadra torinese. La Juventus è da tempo vicina a Franck Kessie, riconoscendone il talento e il potenziale di arricchire la rosa della squadra. Il centrocampista ha dimostrato di essere un elemento chiave nella sua attuale squadra Barcellona, ma soprattutto nel suo passato con il Milan e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club di alto livello in Europa, si legge anche di un interesse concreto del Siviglia. La possibilità di una trattativa telefonica non scoraggia la Juventus, che è determinata a fare di tutto per aggiudicarsi le prestazioni di Kessie. Tuttavia, si è consapevoli che la concorrenza potrebbe essere agguerrita, considerando l’interesse di altri club per il calciatore come sottolineano, proprio, da ‘La Gazzetta dello Sport’. I tifosi della Juventus restano in trepidante attesa riguardo agli sviluppi della trattativa con Franck Kessie. La squadra torinese è pronta a mettere in campo tutte le risorse necessarie per portare il talentuoso centrocampista alla Continassa e dare un importante rinforzo alla formazione di Massimiliano Allegri.