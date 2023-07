Calciomercato Juventus, risposta definitiva: scambi saltati

Si complica la strada che porta al terzino: la Juventus tenta di inserire delle contropartite ma il club alza un muro

La cessione di Arthur alla Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto, potrebbe dare il via a una serie di uscite per la Juventus.

I bianconeri stanno lavorando assiduamente anche sulle uscite di Denis Zakaria e Weston McKennie. Solo in seguito alla definizione delle cessioni essenziali, la Juventus potrà dedicarsi al mercato in entrata che ha già visto l’aggiunta di Timothy Weah dal Lille. Il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha diverse carte in ballo per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Al centro rimane il nome di Romelu Lukaku, una pista che nelle ultime ore si è raffreddata, anche in relazione alla situazione di stallo nella vicenda Vlahovic. Tra gli attaccanti seguiti dalla Vecchia Signora ci sono anche Morata e Jonathan David. La Juve, però lavora anche sul fronte terzini con tanti nomi nella lista.

Juventus, lo Spezia non accetta contropartite per Holm

Tra i nomi valutati dalla Juventus per la corsia di destra c’è sempre Emil Holm, il terzino svedese che si è messo in mostra nell’ultima stagione di Serie A con la maglia dello Spezia.

Il classe 2000 soprattutto nella prima parte di stagione ha dato degli ottimi segnali, alla sua prima annata nel campionato italiano dopo le stagioni in Svezia prima e in Danimarca poi. Holm ha collezionato un gol e 2 assist in 20 partite. Poi un brutto infortunio lo ha limitato nella seconda parte di stagione. La Juventus lo tiene d’occhio ormai da diversi mesi e vuole sfruttare la retrocessione dello Spezia in Serie B. Retrocessione che ha automaticamente abbassato la valutazione di Holm. Il club ligure fa leva sul contratto del giocatore fino al 2026 ma deve anche fare i conti con la volontà del ragazzo. Come riportato dal giornalista Mirko Di Natale, lo Spezia sarebbe fermo nella posizione di non accettare contropartite per Holm e neppure la formula del prestito. Il gioiello svedese andrà via solo a titolo definitivo, con la possibilità per il club ligure di incassare una buona somma, tra i 5 e i 10 milioni di euro.