Calciomercato Juventus, niente Premier: Giuntoli ha già l’accordo

Giuntoli avrebbe già raggiunto l’accordo con il giocatore anticipando così le avance dalla Premier League.

Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta mettendo tutte le sue energie per portare l’ivoriano Franck Kessié nella squadra bianconera. Nonostante l’interesse proveniente dalla Premier League, sembra che i bianconeri abbiano già raggiunto un accordo di massima con il Barcellona per assicurarsi il centrocampista in prestito, con una clausola di diritto di riscatto che diventa obbligo in determinate condizioni.

Come si legge da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’operazione è un affare stimato tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Giuntoli mette il punto: Così arriva Kessié

La trattativa per il trasferimento di Franck Kessié alla Juventus è diventata uno dei principali argomenti del calciomercato estivo. Il centrocampista ivoriano, che ha lasciato una forte impressione con le sue prestazioni con la maglia del Milan vincendo lo scudetto due stagioni fa, ha attirato l’attenzione di diverse squadre europee, soprattutto dalla Premier League, visto che la sua avventura al Barcellona sembra già al capolinea.

La Juventus è stata decisa a sferrare un assalto per assicurarsi le prestazioni di Kessié. Grazie al lavoro instancabile di Cristiano Giuntoli, sembra che i bianconeri siano riusciti a compiere progressi significativi nelle trattative. Come abbiamo detto poc’anzi, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo preliminare con il Barcellona per un prestito di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano sarebbe destinato a trasferirsi a Torino con un contratto di prestito che prevede un diritto di riscatto. Questa clausola diventerebbe obbligatoria al raggiungimento di determinate condizioni prestabilite, come ad esempio il numero di presenze o il raggiungimento di specifici obiettivi stagionali. L’accordo sarebbe vantaggioso per entrambe le parti coinvolte. La Juventus avrebbe la possibilità di testare le capacità di Kessié all’interno della squadra senza dover affrontare un impegno finanziario immediato e significativo. Nel frattempo, il Barcellona avrebbe l’opportunità di vedere il centrocampista continuare a crescere e svilupparsi in un contesto competitivo di alto livello.