Non solo Lukaku, nuovo ‘scippo’ all’Inter: Juventus mozzafiato

La Juventus potrebbe andare su altri obiettivi e c’è l’opzione di obiettivi comuni all’Inter, ormai, anche rivale sul mercato.

L’attaccante belga Romelu Lukaku sembra resistere alle sirene provenienti dai club arabi, confermando così il suo impegno verso la permanenza in Europa. Allo stesso tempo, la Juventus, in attesa di sviluppi per la cessione di Dusan Vlahovic, tiene d’occhio il talentuoso attaccante, ma dovrà confrontarsi con la concorrenza.

Secondo l’indiscrezione riportata da ‘Nicola Balice’, esperto di mercato, Lukaku avrebbe rifiutato le avances provenienti da club del Medio Oriente e avrebbe confermato il suo desiderio di provare a rimanere in Europa, in Serie A. Nel frattempo, la Juventus sta monitorando con attenzione la situazione di Dusan Vlahović, giovane attaccante serbo che è ancora al centro dei desideri di tanti club ai vertici europei. Il giocatore, classe ’00, ha mostrato grandi doti realizzative e si è imposto come uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. In caso di cessione del serbo, la Juventus, oltre a Lukaku avrebbe anche altri obiettivi, alcuni in comune proprio con i nerazzurri.

Da David a Scamacca: Le alternative a Lukaku

Non ci sarebbe solo Lukaku nella lista degli attaccanti per il futuro, infatti, la Juventus starebbe seguendo anche altri profili. I dirigenti della Juventus stanno anche valutando alternative in caso di insuccesso nelle trattative per il belga o nel caso in cui Dusan Vlahovic decidesse di lasciare il club. Tra i nomi emersi, ci sono quelli di Jonathan David, talentuoso attaccante canadese, Alvaro Morata, già noto alla tifoseria bianconera, e Gianluca Scamacca, giovane italiano che ha impressionato con il Sassuolo e che, come sappiamo piace anche, molto, ai nerazzurri anche se sembra sempre più vicino alla Roma dello Special One Josè Mourinho.

Ma un altro profilo da non sottovalutare è Folarin Balogun, giovane attaccante dell’Arsenal, che sta attirando l’attenzione di diverse squadre grazie alle sue prestazioni di alto livello.