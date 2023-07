Clamoroso Juventus, Allegri avvisa Giuntoli: Vlahovic via gratis

Adesso bisogna decidere il futuro dell’attaccante belga, filtra la nuova ipotesi per la sua ‘cessione’: i dettagli dell’operazione.

Il calciomercato estivo è in pieno fermento e tra le trattative più dibattute spicca quella riguardante Dusan Vlahovic, attaccante serbo dell’ex Fiorentina, che sembra essere al centro dell’attenzione di diverse big d’Europa. Tuttavia, per il momento, la situazione è in stallo come conferma ‘La Repubblica’.

Gli agenti del giocatore non sono ancora riusciti a presentare un’offerta convincente di almeno 70 milioni di euro alla Juventus, e, dunque, almeno per il momento nulla si muove, facendo rimane la situazione in stallo.

Vlahovic e nuova ipotesi di prestito: Decide Allegri

Per il momento, come sottolineato poc’anzi, la situazione dell’attaccante serbo è in stallo, visto che gli agenti dell’ex Fiorentina non sono ancora riusciti a portare un’offerta da almeno 70 milioni di euro alla Juve per il proprio assistito, malgrado la corte di diverse big d’Europa per il numero nove. Allegri però, si legge proprio dal quotidiano ‘La Repubblica’ è impaziente e avrebbe suggerito un’altra soluzione al nuovo direttore sportivo Giuntoli.

La nuova ipotesi, indipendentemente dalla cessione a titolo definitivo di Vlahovic, vedrebbe la cessione in prestito al Chelsea del serbo e incassare tra un anno l’assegno per il centravanti classe 2000. Una cosa, però, adesso sembra davvero chiara: sarebbe Lukaku l’obiettivo primario di Allegri per puntare allo scudetto la prossima stagione. Malgrado l’interesse da parte di numerosi club europei per il numero nove, la Juventus si dimostra ferma nella sua posizione e non sembra intenzionata a svendere uno dei giocatori più promettenti del panorama calcistico. Il tecnico Massimiliano Allegri è impaziente e vuole trovare una soluzione che possa soddisfare le esigenze della squadra bianconera per avere già una rosa chiara per la prossima stagione. Lukaku certamente è in cima alla lista desideri.