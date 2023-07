Esplode la bomba: Alphonso Davies alla Juventus

Calciomercato Juventus, una cosiddetta bomba di mercato che, adesso, sembra avere diverse considerazioni: i dettagli della trattativa.

Il giovane e talentuoso terzino sinistro Alphonso Davies sta attirando l’attenzione dei maggiori club d’Europa. Con il suo contratto in scadenza nel 2025, il giocatore canadese è diventato un obiettivo ambito per molti top club già nel 2023.

La Juventus, consapevole dell’importanza di un’operazione tempestiva, considera questa estate come l’occasione ideale per garantirsi le prestazioni del promettente calciatore. Allo stesso tempo, però, il Real Madrid sta osservando attentamente la situazione, preparandosi ad intervenire nel 2024, qualora il rinnovo di contratto con il Bayern Monaco dovesse fallire.

Davies conteso fra Juve e Real: Dualismo per il top player

Alphonso Davies si è imposto come uno dei terzini più talentuosi e versatili nel panorama calcistico internazionale. Le sue prestazioni impressionanti al Bayern Monaco hanno catturato l’attenzione dei grandi club europei. Il suo futuro sembra promettente. Tuttavia, con il contratto in scadenza nel 2025, il club bavarese è consapevole della necessità di prendere decisioni rapide per assicurarsi una buona trattativa.

La Juventus è una delle squadre che ha manifestato un interesse concreto nei confronti del terzino canadese. Con l’obiettivo di rafforzare il proprio reparto difensivo e puntare agli alti traguardi nella prossima stagione, i bianconeri considerano l’acquisizione di Alphonso Davies come una priorità. Tuttavia, sono ben consapevoli che la finestra di opportunità è limitata, e se desiderano effettuare il trasferimento, questa estate potrebbe essere il momento giusto per agire. Dall’altra parte, sulle orme del giocatore c’è anche il Real Madrid che segue con attenzione la situazione. I Blancos sanno che il giocatore è un obiettivo di mercato prioritario, e sono pronti a intervenire nel 2024 se il Bayern Monaco non riuscirà a rinnovare il contratto del terzino. In tal caso, l’imminente partenza di Davies diventerebbe una realtà, e il Real Madrid sarebbe pronto ad approfittarne per accoglierlo nella propria squadra. Non ci resta che attendere un verdetto.