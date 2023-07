Ingaggio alla Vlahovic, bancomat Juventus: sono disposti a tutto

La Juventus va verso l’acquisto di un giocatore fondamentale con un stipendio altrettanto importante: tutti i dettagli.

Il calciomercato estivo è spesso caratterizzato da voci e speculazioni riguardo ai trasferimenti dei giocatori più talentuosi. In quest’ottica, il centrocampista del Barcellona, Franck Kessie, è stato recentemente al centro dell’attenzione, con il Barcellona pronto a trovare l’accordo con i bianconeri.

Tuttavia, i rapporti indicano che il giocatore ivoriano richiede uno stipendio significativo di 7 milioni di euro per trasferirsi alla Juventus. Questo potrebbe costringere la squadra bianconera a prendere decisioni difficili riguardo alla cessione di uno dei suoi top player, tra cui il talentuoso attaccante Dusan Vlahovic, che in questo momento percepisce la stessa somma.

Juventus, arriva Kessie ma c’è bisogno di cedere

Come scrivono da ‘Sport.es’, Franck Kessie avrebbe espresso il desiderio di lasciare il Barcellona per unirsi alla Juventus ma con preferenza, ancora, per la Premier League nonostante una sorta di accordo fra le due realtà sportive Juventus e Barcellona.

Attirato dalla prospettiva di giocare nel calcio inglese, però, alla fine Kessie potrebbe comunque valutare il ritorno in Italia, laddove ha primeggiato ai tempi col suo Milan riuscendo a vincere pure lo scudetto. Tuttavia, uno dei principali ostacoli a questo trasferimento è la richiesta salariale del giocatore. Kessie, infatti, starebbe chiedendo uno stipendio annuale di 7 milioni di euro, cifra che farebbe di lui uno dei calciatori più pagati nella rosa della Vecchia Signora, superando anche veterani come il portiere polacco Wojciech Szczesny. Tra i nomi che circolano come possibili sacrifici c’è Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che si è imposto come una stella in bianconero. Il giovane talento ha dimostrato un grande potenziale e il suo valore di mercato è in costante crescita. Attualmente, Vlahovic percepisce uno stipendio simile a quello richiesto da Kessie, e questa somiglianza di cifre potrebbe essere il fattore chiave nella decisione della Juventus.