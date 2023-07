Lukaku + Vlahovic: doppio addio e Juve da sogno

Calciomercato Juventus, da ‘TVPLAY’ la bomba sul futuro dell’attacco bianconero: tutti i dettagli delle operazioni.

Come riportano da ‘Calciomercato.it, su ‘TVPLAY’ trasmissione streaming, si è espresso Gabriele La Manna. L’intermediario avrebbe sganciato una vera e propria bomba parlando – a sorpresa – di una possibile permanenza dell’attaccante bianconero Dusan Vlahovic.

Ma la vera suggestione, in effetti, riguarda proprio la questione Lukaku. Andiamo a scoprire cos’ha detto in dettaglio: “Alla fine, per me, Lukaku va alla Juventus a fare coppia con Vlahovic. Questa potrebbe essere l’idea di Allegri”.

Vlahovic in coppia con Lukaku: “L’idea di Allegri”

Un tandem d’attacco ‘pesante’ composto da Lukaku e Vlahovic. E a quel punto il sacrificato in attacco sarebbe un altro, secondo La Manna che ha poi ribadito: “La Juventus vuole cedere Moise Kean. E, a quel punto, anche Chiesa potrebbe lasciare Torino”.

Secondo La Manna, dunque, le cessioni eccellenti sarebbe due ma non riguarderebbero l’attaccante serbo e soprattutto non significherebbe una sostituzione con Lukaku che, a questo punto, potrebbe arrivare comunque a prescindere dalla permanenza di Vlahovic. Certamente un’inaspettata situazione che ribalta completamente tutta la questione. La Manna ha poi concluso il suo intervento parlando, nuovamente, del caso Lukaku e del suo, presunto, ‘tradimento’ all’Inter: “Il belga e chi gli sta intorno ha pensato di scatenare un’asta tirando dentro i nerazzurri, il Milan e la Juve, facendo leva sul contratto in essere con il Chelsea. Ma ripeto, per me alla fine sarà un calciatore bianconero”. Tutto confermato per La Manna. Ora, ovviamente, aspettiamo notizie ufficiali in merito. La Juventus vuole una squadra competitiva e pronta a dare la differenza subito. Allegri, nella prossima stagione, ha come obiettivo la vittoria dello scudetto e, vista la possibile assenza dalle Coppe europee, la questione potrebbe farsi interessante soprattutto se la rosa sarà quella più competitiva possibile per arrivare a finalizzare questo obiettivo dichiarato.