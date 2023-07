Calciomercato Juventus, Zaniolo bianconero: pagano la clausola

Calciomercato Juventus, adesso sarebbero già pronti a pagare la clausola rescissoria per il giocatore: i dettagli.

Secondo le ultime notizie riportate da TMW, il Newcastle United sta continuando a monitorare il mercato dei talenti italiani, dopo l’acquisto di Sandro Tonali. Il giocatore che ora attira l’attenzione del club inglese è un altro, ed è obiettivo comune alla Juventus.

Nicolò Zaniolo, il giovane centrocampista italiano che ha catturato l’interesse di molti club di alto livello in tutta Europa, adesso, potrebbe finire in Inghilterra, al Newcastle.

Newcastle piomba su Zaniolo: Sempre più made in Italy

Il club inglese, dopo l’acquisto di Tonali dal Milan, sembra essere intenzionato a fare ulteriori investimenti per rafforzare la squadra, acquisti totalmente made in Italy. L’obiettivo è chiaramente quello di costruire una squadra competitiva che possa sfidare i club di vertice nella Premier League. Zaniolo, con il suo talento e il suo potenziale, sarebbe sicuramente un’aggiunta preziosa al centrocampo dei Magpies.

Il Galatasaray, attuale club di Zaniolo, sembra essere aperto a considerare offerte per il giovane talento italiano. Questo potrebbe essere un elemento favorevole per il Newcastle, che potrebbe tentare di raggiungere un accordo vantaggioso per tutte le parti coinvolte. Un altro aspetto interessante di questa possibile operazione è il coinvolgimento della Roma. Secondo le informazioni riportate, in caso di cessione di Nicolò Zaniolo da parte del Galatasaray, la Roma avrebbe diritto a una percentuale della differenza tra la cifra dell’acquisto e quella della cessione. Questo significherebbe che una cessione di Zaniolo potrebbe non solo arricchire il Newcastle United, ma anche la Roma, che aveva ceduto il giocatore al club turco in precedenza. Il club giallorosso potrebbe incassare il 20% della differenza tra la cifra dell’acquisto da parte del Galatasaray e quella incassata al momento della cessione di Zaniolo ai turchi, ora non ci resta che aspettare il verdetto definitivo.