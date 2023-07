Bancomat da 39 milioni di euro: ritorno choc alla Juventus

Adesso il Bayern Monaco potrebbe muoversi concretamente per arrivare al bianconero: tutti i dettagli della potenziale trattativa.

Come scrivono da ‘Tuttosport’, il Bayern Monaco sembra determinato a tessere la sua tela attorno al portiere polacco, il cui possibile addio frutterebbe alla Juventus un risparmio considerevole, sia in termini di ingaggio che di costo del cartellino.

Come si legge dal quotidiano sportivo, l’addio di Tek potrebbe portare alle casse bianconere un tesoretto intorno ai 39 milioni di euro. Mentre il club bianconero tiene gli occhi aperti sul mercato dei portieri, le valutazioni di Emil Audero e Carnesecchi stanno guadagnando terreno come potenziali alternative di Szczesny.

Szczesny al Bayern: Alternative Audero o Carnsecchi

Il Bayern Monaco, una delle squadre di punta nel panorama calcistico europeo, ha individuato Szczesny come uno dei portieri ideali per rafforzare il proprio reparto difensivo. Il portiere polacco ha dimostrato grande affidabilità tra i pali della Juventus negli ultimi anni, ma l’interesse del club tedesco potrebbe rappresentare un’opportunità per entrambe le parti.

Il possibile addio di Szczesny rappresenterebbe un’importante iniezione di liquidità per la Juventus, che potrebbe impiegare questa somma per migliorare altri settori della squadra. Inoltre, il risparmio lordo di ingaggio derivante dalla partenza del portiere polacco sarebbe un aspetto non trascurabile per la gestione finanziaria del club. Con la possibilità di perdere Tek, la Juventus sta valutando attentamente le opzioni per coprire il ruolo di estremo difensore. Due nomi che emergono come potenziali alternative sono Emil Audero e Carnesecchi. Emil Audero è un portiere italiano molto ambito. Il giovane portiere è cresciuto nel vivaio della Juventus ed è considerato uno dei talenti più promettenti nella sua posizione. Anche Carnesecchi sembra avere il phisique du role ideale, dunque, uno dei due potrebbe essere il cosiddetto erede in caso di addio del polacco: staremo a vedere cosa succederà.