“Soluzione fantasiosa”: Vlahovic e Lukaku insieme, la Juventus cala l’asso

“Soluzione fantasiosa”: Vlahovic e Lukaku insieme: la Juventus starebbe pensando anche a questa ipotesi per la prossima stagione

Fuori Vlahovic, dentro Lukaku. Ormai sembra essere chiaro l’obiettivo della Juventus per la prossima stagione. Quello di cedere il serbo per una cifra vicina ai 90milioni di euro, facendo entrare il belga per il quale si avrebbe un accordo con il Chelsea per 40milioni. Insomma, resterebbero pure dei soldi per pagare la multa di 10milioni di euro più altri dieci vincolati, appena inflitta dalla UEFA con annessa esclusione dalla prossima Conference League.

Insomma, la Juventus il prossimo anno giocherà solamente la domenica e forse potrebbe essere pure un bene per Massimiliano Allegri, che avrà il tempo per preparare le partite di quel campionato che i bianconeri vogliono tornare a vincere. Questo ovviamente non sposta nulla sulle decisioni di mercato: la terza manifestazione europea non spostava di certo gli equilibri. C’è una novità però, secondo le parole del giornalista Rudy Galetti dette durante la diretta Twitch di calciomercato.it in onda su TVPLAY. Vlahovic e Lukaku potrebbe pure giocare insieme.

Calciomercato Juventus, ecco la possibile soluzione

“Vlahovic ha soprattutto l’interesse di alcune squadre di Premier League. Prima più Chelsea ora più Tottenham, grazie anche al pressing Bayern Monaco per Kane, che quindi andrà sostituito. La Juve vorrebbe 80 milioni, richiesta considerata però elevata considerando l’ultimo periodo di Vlahovic e le sue condizioni fisiche. La Juve continua però a muoversi molto dietro le quinte per Lukaku, ma viste le difficoltà per far uscire Vlahovic vorrebbe provare a trovare delle soluzioni, anche molto fantasiose, per far arrivare il belga a prescindere anche dalla partenza di Vlahovic. Ovvio che si preferisca far uscire uno per entrare l’altro, ma visto che non è facile vendere il serbo a quella cifra si sta provando a pensare a tutte le possibilità, anche se complicate”.

Queste le parole del giornalista, che aprono forse degli scenari che prima di adesso non erano mai stati toccati. I due centravanti insieme: voi che ne pensate?