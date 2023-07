UFFICIALE Juventus, doppia squalifica UEFA: è fuori dalla Conference

Juventus fuori dalla Conference League: ecco il verdetto UFFICIALE della Uefa. Alla fine ha vinto Ceferin.

Ufficiale: la Juventus è fuori dalla Conference League. La decisione della UEFA, che era nell’aria da un poco di tempo, è arrivata proprio in questi minuti. Niente da fare: i bianconeri non parteciperanno il prossimo anno a nessuna manifestazione europea.

Così hanno deciso i vertici del calcio del Vecchio Continente, portando avanti insomma quella che è stata una linea che probabilmente si conosceva da un poco di tempo. E la Juventus dopo il patteggiamento in Serie A, probabilmente non andrà avanti nemmeno in questo caso, accettando di buon grado l’esclusione e cercando il prossimo anno di conquistarsi una qualificazione a quelle che coppe che, nessuno ce ne voglia, hanno un valore diverso rispetto a quello della Conference League.

Juventus fuori dalla Conference, il Mondiale per club a rischio

In tutto questo il problema potrebbe essere anche verso un’altra manifestazione, il Mondiale per club che qualifica 12 squadre europee e che si giocherà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti, così come annuncio di Infantino nei giorni scorsi. Sì, questa manifestazione prevede la qualificazione diretta delle 4 squadre che dal 2021 al 2024 vinceranno la Champions League – quindi Chelsea, Real Madrid e Manchester City già dentro – e poi le altre arriveranno attraverso il ranking.

Insomma, anche questo è a rischio se i bianconeri non riuscissero poi a conquistare qualcosa d’importante nell’ultima stagione utile. Intanto la Conference League non verrà giocata.

Ecco il comunicato ufficiale della UEFA:

Durante la stagione 2022/23, la Prima Camera del CFCB, presieduta da Sunil Gulati, ha aperto indagini su Juventus (ITA) e Chelsea FC (ENG) per potenziali violazioni dei regolamenti UEFA Club Licensing e Financial Fair Play.

La Prima Camera del CFCB ha concluso che la Juventus (ITA) ha violato il quadro normativo della UEFA e ha violato l’accordo transattivo firmato nell’agosto 2022. Di conseguenza, la Prima Camera del CFCB ha risolto l’accordo transattivo concluso con il club e ha deciso:

• escludere la Juventus dalla competizione UEFA maschile per club 2023/24; E

• imporre al club un ulteriore contributo finanziario di 20 milioni di euro. Di questo importo, 10 milioni di euro sono condizionali e saranno applicati solo se i bilanci annuali del club per gli anni finanziari 2023, 2024 e 2025 non sono conformi ai requisiti contabili definiti nell’Allegato G del Regolamento per le licenze per club e la sostenibilità finanziaria UEFA .