Calciomercato Juventus, Szczesny verso l’addio? “Sanno di poterlo fare”

Al centro del mercato bianconero oltre Vlahovic c’è anche Szczesny: addio anticipato? Arriva la sentenza

Il calciomercato della Juventus sta per muoversi nuovamente dopo una fase di stallo. Nei prossimi giorni si attende la fumata bianca per Facundo Gonzalez, difensore classe 2003 uruguaiano.

Diverse, però sono le questioni da risolvere per quanto riguarda le uscite. Il club bianconero ha ceduto Arthur Melo alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto ma deve ultimare le cessioni di Denis Zakaria e Weston McKennie, i due nomi prioritari per sfoltire la rosa. Ci sono poi diverse situazioni da valutare, alcune che prevedono un’eventuale cessione in prestito: da Cambiaso a De Winter e Miretti. Oltre alle tante voci su Vlahovic, Chiesa e Pogba, nelle ultime settimane l’attenzione è ricaduta anche sul portiere. La giornalista Alessandra Bacchetta ha parato ai microfoni di Radio BiancoNera, soffermandosi sulla nuova Juventus targata Cristiano Giuntoli. “Giuntoli ha tutte le capacità per compattare l’ambiente, adottando un sistema gestionale che consente di avere unità di intenti tra società e gruppo squadra. Lui è quella persona che decide ma tutti lavorano per lui e con lui per il bene del club. Un fattore assolutamente non irrilevante”. Inoltre la giornalista ha toccato anche la questione legata al calciomercato e in particolare al futuro di Wojciech Szczesny.

Juventus, allarme Szczesny: “Sanno di poterlo sostituire”. E su Miretti…

Nelle ultime settimane il portiere polacco è stato al centro di voci di mercato che lo vedrebbero al Bayern Monaco al posto di Sommer, ormai diretto verso l’Inter.

In merito a una possibile cessione dell’estremo difensore, Alessandra Bacchetta ha detto: “Se la Juventus ha intenzione di cedere Szczesny significa che sanno di poterlo fare“. Parole anche sulla situazione di Fabio Miretti, possibile sacrificato in prestito: “Mi sembra un ragazzo molto pacato e centrato sul lavoro. Avere equilibrio è determinante per riuscire in qualsiasi lavoro. Miretti mi sembra il prodotto giusto del vivaio della Juventus; quel tipo di calciatore che sarebbe piaciuto a Boniperti. Uno che non bada a fronzoli e che lavora a testa bassa; un ragazzo senza eccessi e dalle doti tecniche importanti che bisognerà vedere come si svilupperanno. Così come la sua personalità che scopriremo con il passare del tempo”.

La giornalista ha poi concluso:“La Juventus è in netta ripresa rispetto alla passata stagione, soprattutto dal punto di vista societario dove è in atto una vera e propria ricostruzione a livello dirigenziale”.