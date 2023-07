London calling Juventus: semaforo verde da 100 milioni

Agenda ricca mi ci ficco ma bisogna prima formalizzare le cessioni: il piano di Giuntoli è chiaro. Tutti i dettagli.

Il mercato estivo del calcio è in pieno fermento, e la Juventus sta lavorando duramente per rafforzare la propria rosa in vista della nuova stagione. Il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli, è pronto a viaggiare verso Londra, e l’agenda del club bianconero è ricca di nomi e trattative da imbastire o formalizzare.

Tuttavia, prima di procedere con nuovi acquisti, è necessario incassare una somma significativa di 100 milioni di euro dalle cessioni degli esuberi. Giuntoli, uomo chiave nella strategia di mercato della Juventus, si appresta a intraprendere un viaggio nella capitale britannica per incontrare agenti e rappresentanti di alcuni giocatori che il club è interessato ad acquisire. Le trattative potrebbero riguardare giocatori sia del campionato inglese che di altre leghe europee, con l’obiettivo di portare talenti di livello internazionale alla Juventus.

Giuntoli lavora per fare cassa: 100 milioni per poi agire sul mercato

Il club bianconero sta cercando di rinforzare diversi reparti della squadra, con un occhio di riguardo sia per giovani promesse che per calciatori esperti, capaci di apportare esperienza e qualità alla rosa. I tifosi della Juventus sono in trepidante attesa per scoprire quali nuovi volti si uniranno alla loro squadra del cuore.

Tuttavia, prima di poter procedere con nuovi acquisti, la Juventus deve fare spazio nella rosa e incassare fondi significativi dalle cessioni degli esuberi. Il club ha messo in lista alcuni giocatori che potrebbero lasciare la squadra durante la finestra di mercato estiva, con l’obiettivo di raccogliere una somma totale di 100 milioni di euro. La cessione di giocatori non ritenuti fondamentali per i piani futuri del club è essenziale per poter finanziare nuovi acquisti e mantenere una rosa competitiva. Giuntoli, con la sua esperienza e competenza, è chiamato a gestire al meglio queste trattative di cessione, ottenendo il massimo valore possibile per i calciatori in partenza.