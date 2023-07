Accordo per un anno: addio Vlahovic, soluzione clamorosa

Ciò che potrebbe succedere col talento numero uno del calcio mondiale sarebbe una sorta di effetto domino per Vlahovic: i dettagli.

Il mercato estivo del calcio si anima ulteriormente, con il Liverpool che sembra essere pronto a compiere una mossa audace per assicurarsi le prestazioni del talentuoso attaccante Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mirror’, il club inglese sarebbe disposto a pagare lo stipendio del giocatore a Paris Saint-Germain per ottenere il prestito del calciatore e si farebbe carico dell’intero costo del giocatore durante la sua permanenza in Inghilterra.

Questa operazione rappresenterebbe una vera e propria sorpresa nel mercato calcistico, poiché Mbappé è uno dei calciatori più desiderati al mondo, con diverse squadre di alto livello interessate a lui. Il Liverpool, spinto dalla passione di Mbappé per la squadra, sarebbe pronto a fare un’offerta al PSG per il prestito del giocatore, cercando di sfruttare al meglio questa opportunità unica. In caso di addio già in questo stagione del bomber francese, il Psg, avrebbe come primo obiettivo proprio l’attaccante della Juventus.

Vlahovic al PSG: Mbappé ‘sblocca’ l’affare

Questo effetto domino potrebbe anche avere ripercussioni sul mercato dei bomber. Con Mbappé in uscita dal PSG, il club francese avrebbe bisogno di un attaccante di alto livello per colmare il vuoto lasciato dal calciatore francese. Secondo le voci, Dusan Vlahovic, giovane attaccante serbo, sarebbe diventato il bomber numero uno nella lista dei desideri del PSG.