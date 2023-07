Calciomercato Juventus, scambio per Lukaku: l’hanno fatto ancora

Juventus pronta a chiudere in tempi brevi ma c’è sempre l’interrogativo sul bomber: tutti i dettagli e le potenziali trattative.

La Juventus è pronta a scatenarsi sul mercato estivo per cercare di portare a Torino uno dei calciatori più ambiti da tempo. Secondo le ultime notizie riportate dal ‘Corriere dello Sport’, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è pronto a volare a Londra nelle prossime settimane per cercare di chiudere l’affare con l’attaccante belga Romelu Lukaku.

La trattativa sembra in fase finale e la Juventus è determinata a chiudere l’affare. Il calciatore belga ha dimostrato di essere un goleador formidabile, sia in Premier League con il Chelsea, sia nelle competizioni europee ma anche in Serie A e adesso vorrebbe solo i bianconeri per sua stessa ammissione.

Lukaku presto bianconero ma c’è il nodo Vlahovic

I blues vogliono chiudere l’affare a titolo definitivo. Per poter finanziare l’acquisto di Lukaku, la Juventus deve cercare di piazzare alcuni dei propri giocatori in uscita. Tra questi, spicca il nome di Dusan Vlahovic, giovane attaccante serbo che ha attirato l’attenzione di diverse squadre di alto livello in Europa e adesso anche il Chelsea si farebbe nuovamente sotto.

Secondo il quotidiano sportivo nazionale, fino a questo momento, offerte concrete per Vlahovic non sono ancora arrivate alla Juventus. Tuttavia, c’è un’interessante possibilità che si prospetta per l’affare. Il Chelsea, infatti, sta valutando l’idea di inserire il giovane serbo in uno scambio per chiudere la trattativa per Lukaku Vlahovic, con il suo talento e le sue capacità di finalizzazione, potrebbe essere un’aggiunta preziosa alla rosa del Chelsea, mentre Lukaku darebbe alla Juventus un’arma d’attacco devastante per la prossima stagione e per le scelte tattiche di Allegri. Vedremo se i due club troveranno un accordo per imbastire questo di trattativa o i bianconeri si concentreranno solamente sull’acquisto del belga senza inserire una contropartita.