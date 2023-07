“Trattativa storica” agli sgoccioli: quasi 100 milioni, Vlahovic è nel pallone

Calciomercato Juventus, una trattativa verso la chiusura con una cifra record: tutti i dettagli del nuovo acquisto.

le trattative per l’acquisto di talentuosi giocatori sono sempre all’ordine del giorno, con i club europei pronti a fare offerte per rinforzare le proprie squadre. Una delle voci più forti riguarda il Bayern Monaco, che sembra essere prossimo a mettere le mani sul bomber inglese Harry Kane, del Tottenham Hotspur come scrivono da ‘Mail Sport’.

Di conseguenza, il talentuoso attaccante serbo Dusan Vlahovic, precedentemente considerato un “piano B” per il club tedesco, vede svanire le sue possibilità di un trasferimento in Baviera.

Bayern pronto a chiudere Kane: Svanisce la pista Vlahovic

Il Bayern Monaco ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei club più ambiziosi e competitivi d’Europa, e l’obiettivo principale è stato fin dall’inizio quello di rinforzare il reparto offensivo con l’arrivo di un calciatore di spicco. La dirigenza bavarese ha individuato in Harry Kane il giocatore ideale per aumentare ulteriormente il potenziale offensivo della squadra.

Il capitano degli Spurs è riconosciuto come uno dei migliori attaccanti al mondo, con abilità eccezionali nel segnare gol, fornire assist e essere un leader sul campo. La sua esperienza e il suo talento sarebbero un prezioso contributo per il Bayern Monaco, che aspira a dominare sia a livello nazionale che in ambito europeo come già successo negli anni addietro. Le trattative tra il Bayern e il Tottenham sembrano essere giunte a una fase avanzata, e i rapporti indicano che l’accordo potrebbe essere raggiunto a breve con una cifra record di quasi 100 milioni di euro. La notizia dell’interesse del club tedesco per Harry Kane ha sicuramente destato l’entusiasmo dei tifosi bavaresi, i quali non vedono l’ora di vederlo indossare la maglia del Bayern nella prossima stagione per regalarsi il cosiddetto erede di Lewandowski, ora stella del Barcellona.