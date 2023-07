Calciomercato Juventus, telenovela infinita: il Milan lo ha mollato

Calciomercato Juventus, cambio di rotta, adesso, il Milan di Pioli sembra intenzionato ad andare in un’unica direzione precisa.

Il mercato estivo è sempre un periodo di grande fermento per i club di calcio, e il Milan non fa eccezione. Recentemente, il club rossonero sembra aver fatto una svolta nei propri obiettivi di calciomercato, virando principalmente sui giovani. Un mercato vivo che potrebbe andare ancora in quella direzione.

Le proprie attenzioni, infatti, ora, sarebbero verso il giovane talento Riccardo Calafiori, e abbandonando così la pista che portava a Pellegrini della Juventus.

Addio Pellegrini: Ora l’obiettivo rossonero è Calafiori

Calafiori, il promettente terzino sinistro della Roma, è ora al centro dell’interesse del Milan. Il giocatore di 19 anni ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni impressionanti durante la scorsa stagione, dimostrando grande potenziale e abilità in campo. Il Milan sembra aver individuato in Calafiori una possibile aggiunta preziosa alla propria rosa, e sta seguendo da vicino la situazione per cercare di convincere il club a cedere il giovane talento.

Questa nuova direzione del Milan ha portato all’abbandono della pista che portava a Luca Pellegrini, giocatore di proprietà bianconera che, quasi sicuramente, non rimarrà a Torino. Pellegrini è un giocatore talentuoso e versatile, ma sembra che il Milan abbia preferito concentrarsi su altre priorità, puntando su un altro profilo. La decisione del Milan di concentrarsi su Calafiori e abbandonare la pista Pellegrini della Juventus potrebbe, nuovamente, cambiare le carte in tavola. Pellegrini è desiderato anche dalla sua ex squadra della scorsa stagione, la Lazio, anche lui stesso la preferisce come meta, dunque, sarebbe da capire se succederà o meno una cessione in tal senso. Non ci resta che attendere un clamoroso verdetto per capire quello che succederà fra le parti. Rimaniamo in attesa per ulteriori aggiornamenti.