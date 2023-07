Calciomercato Juventus, grande bluff smascherato: scambio per Vlahovic

Calciomercato Juventus, l’opzione attaccante si fa sempre più nel vivo della trattativa con l’opzione nuovamente confermata.

Stando a ‘Il Corriere dello Sport’, come si è letto nella giornata di ieri, l’attaccante belga Romelu Lukaku ha dissipato le voci riguardo a un possibile trasferimento alla Juventus già da questa stagione. Secondo le ultime notizie apparse ieri, Lukaku avrebbe parlato con alcuni tifosi dell’Inter e negato categoricamente la possibilità di un suo futuro con la squadra torinese.

Nonostante questa smentita, sembra che la Juventus non abbia rinunciato al desiderio di aggiungere Lukaku alla sua rosa. Il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’ ha rivelato che il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, è al lavoro con il Chelsea per cercare di portare Lukaku a Torino tramite uno scambio di calciatori.

Giuntoli ‘offre’ Vlahovic al Chelsea: Lukaku è ancora possibile

La proposta della Juventus prevede l’offerta del giovane talento serbo Dusan Vlahovic, attaccante sempre più desiderato da tutta Europa, in cambio di Lukaku più conguaglio economico. Vlahovic è considerato uno dei giovani calciatori più promettenti in Serie A, e la Juventus spera di sfruttare questa opportunità per convincere il Chelsea a lasciar partire Lukaku che potrebbe essere, dunque, l’attaccante esperto ideale per Allegri.

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo, e la trattativa tra la Juventus e il Chelsea per Lukaku potrebbe essere una delle operazioni più significative del periodo. Lukaku è stato un punto fermo dell’Inter nelle ultime stagioni, aiutando il club nerazzurro a vincere il campionato italiano e nella scorsa stagione raggiungendo la finale di Champions League. La sua presenza nell’attacco della Juventus potrebbe fornire una spinta significativa alla squadra bianconera, che sta cercando di tornare ai vertici del calcio europeo dopo una stagione problematica soprattutto dal punto di vista extra calcistico. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori sviluppi in merito alla questione.