Non solo Lukaku: Allegri accontentato, ne arrivano altri due

Calciomercato Juventus, un triplo affare che, adesso, potrebbe convincere Allegri, dandogli la squadra ‘definitiva’: i dettagli.

Nel fervore della sessione di mercato estiva, il nuovo Direttore Sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, si sta adoperando per soddisfare le richieste del tecnico Massimiliano Allegri.

Secondo fonti direttamente da ‘Repubblica’, Giuntoli avrebbe avviato trattative per l’ingaggio di altri due giocatori di rilievo, oltre alla possibilità di far arrivare Lukaku sotto la Mole. I giocatori in questione sarebbero Franck Kessié del Barcellona e Timothy Castagne ex stella della Dea.

Giuntoli X3, Allegri accontentato: Lukaku, Kessié e Castagne

Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina della Juventus con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per gli anni avvenire. In questo contesto, ha espressamente manifestato il suo interesse per avere una rosa capace di rispondere alle sue esigenze tattiche e, certamente, i servizi di Kessié e Castagne, considerati giocatori ideali per implementare il suo piano di gioco e rinforzare la rosa bianconera, sarebbero due colpi decisamente importanti.

Franck Kessié, centrocampista polivalente e determinato, è stato un protagonista fondamentale per il Milan nelle scorse stagioni, arrivando anche alla conquista dello scudetto con i rossoneri. Le sue prestazioni costanti a centrocampo, unite alla sua capacità di interrompere le azioni degli avversari e contribuire all’azione offensiva, lo hanno reso uno dei giocatori più desiderati del mercato. Dall’altro lato, Timothy Castagne è un difensore esterno di grande spessore, capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Con esperienza in Serie A e nell’Europa League con l’Atalanta, ma anche nella sua avventura in Premier League con il Leicester, Castagne è conosciuto per la sua versatilità, solida difesa e contributo costante in fase offensiva. Tutte caratteristiche che, insomma, non lasciano dubbi sulla qualità offerta sul mercato e Allegri non vede l’ora di averli in rosa.