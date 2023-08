Affare da 30 milioni per la Juventus: è saltato tutto

Calciomercato Juventus, l’operazione adesso sarebbe saltata con l’ipotesi che si era creata di un operazione da 30 milioni: i dettagli.

La Juventus, da parecchi anni, ha seguito con grande attenzione le gesta di Domenico Berardi, il talentuoso attaccante dello Sassuolo e della nazionale azzurra.

Considerato uno dei gioielli del calcio italiano, Berardi è stato spesso accostato alla Vecchia Signora come un possibile erede di Angel Di Maria, dopo l’addio dell’argentino, adesso stella del Benfica. Tuttavia, al momento, sembra che la situazione sia cambiata, e le priorità del club bianconero abbiano preso una direzione diversa.

Juventus, addio Berardi: “Altre priorità”

Berardi, classe ’94, ha dimostrato nel corso della sua carriera di possedere una tecnica sopraffina e un talento innato nel segnare gol decisivi. Il suo percorso di crescita nel Sassuolo è stato notevole, e il giocatore è diventato una delle pedine fondamentali per la squadra emiliana, contribuendo a ottenere importanti risultati in Serie A. Per la Juventus, il talento di Berardi è stato una tentazione costante. Con il passare degli anni, il club bianconero ha fatto diversi tentativi per portare il giocatore a Torino, visionandolo anche come un possibile sostituto di Di Maria, noto per la sua abilità tecnica e la capacità di saltare l’uomo.

Tuttavia, come scrivono da ‘Goal’, le attuali priorità della Juventus sembrano essere cambiate. Il club sta valutando altre soluzioni per rinforzare la rosa, focalizzandosi su altre posizioni e strategie di mercato. Questo significa che, al momento, la trattativa per Berardi non è considerata una priorità assoluta. Inoltre, anche se la Juventus dovesse riprendere interesse per il giocatore, ci sarebbe un ostacolo importante da superare: le richieste economiche dello Sassuolo. Il club emiliano ha valutato il suo gioiello a non meno di 30 milioni di euro. Una cifra importante per un calciatore che ha appena compiuto 29 anni.