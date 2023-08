L’Arabia Saudita si prende anche il difensore: Juventus beffata dall’Al-Nassr

L’Arabia Saudita piomba anche sul difensore nella lista della Juventus: l’Al-Nassr beffa i bianconeri

Nelle ultime ore al centro del mercato della Juventus e non solo c’è lo scambio Vlahovic-Lukaku che sta prendendo le prime pagine dei giornali e dei siti web.

Il Chelsea ha aperto allo scambio tra i due attaccanti ma la Juventus chiede un conguaglio economico corposo di quasi 50 milioni di euro. Le parti sembrano comunque vicine a un clamoroso accordo. Intanto, però, la Juventus deve pensare anche agli altri reparti e in ottica difensori sta valutando diversi profili, non solo per le due corsie ma anche per garantire un partner a Bremer al centro della difesa. Alla luce della situazione di Leonardo Bonucci, il club bianconero ha bisogno di un nuovo difensore centrale. I bianconeri hanno già bloccato il classe 2003 uruguaiano Facundo Gonzalez, che verrà girato in prestito. Massimiliano Allegri però ha bisogno di un profilo di esperienza e di spessore internazionale, che possa guidare la difesa insieme a Danilo e Bremer. Tra i giocatori individuati dalla società in questa sessione di calciomercato c’è ance Aymeric Laporte, difensore francese naturalizzato spagnolo del Manchester City.

Juventus, l’obiettivo si allontana: Laporte verso l’Al-Nassr

Il classe ’94 ha vissuto una stagione in ombra, trovando poco spazio nello scacchiere di Pep Guardiola.

Nonostante la vittoria di Champions League e Premier League, l’apporto dell’ex Athletic Bilbao è stato minimo, vista la presenza di Akanji e Aké che hanno convinto maggiormente l’allenatore, così come Stones e Ruben Dias. Lo spazio per Laporte è decisamente diminuito nell’ultima stagione e, nonostante abbia un contratto fino al 2025, il calciatore starebbe valutando il trasferimento. Come riportato dal giornalista Rudy Galetti, l’Arabia Saudita sembra aver messo gli occhi anche su Laporte. Infatti l’Al-Nassr avrebbe iniziato ad avvicinarsi al centrale del Manchester City.

🚨🗣️ Waiting for the last attempt with #PSG for #Marquinos, #AlNassr started approaching Aymeric #Laporte as a possible new CB, as told. 💰 The 🇪🇸 player is open to evaluate any proposal from the 🇸🇦 club and would appreciate the destination in the event of a suitable bid. #MCFC https://t.co/WOHfTcPmMF pic.twitter.com/jfgATmTU8y — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 1, 2023

Il giocatore della nazionale spagnola sarebbe aperto a valutare qualsiasi proposta, anche da parte della Saudi Pro League e in caso di giusta offerta accetterebbe la destinazione. All’Al-Nassr raggiungerebbe Cristiano Ronaldo, affrontato da avversario in Premier nel derby contro il Manchester United, ma anche il neo acquisto Marcelo Brozovic.