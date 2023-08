Bye bye Juventus: scambio ‘magico’ con il Milan

Beffa in arrivo per i bianconeri, adesso, la rivale ai vertici è in vantaggio nell’operazione in entrata: i dettagli.

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo e il Milan sta lavorando duramente per migliorare la propria rosa in vista della prossima stagione. Una delle piste seguite da tempo dalla dirigenza rossonera è quella del talentuoso centrocampista olandese Teun Koopmeiners, ma la novità è che l’operazione potrebbe coinvolgere anche un altro giocatore di grande prospettiva proprio nella rosa del Milan.

Il Milan valuta Koopmeiners da diverso tempo, considerando il giovane olandese come un profilo ideale per rinforzare il centrocampo e portare ulteriore qualità al gioco della squadra, come sappiamo il profilo è seguitssimo anche dalla Juventus di Allegri. Il calciatore ha dimostrato le sue doti in campo con la Dea attirando l’attenzione di diverse squadre di alto livello in Europa ma adesso il Milan avrebbe l’opzione ideale: uno scambio.

Milan in pole per Koopmeiners: Scambio con DeKetelaere

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan sta preparando uno scambio con l’Atalanta, coinvolgendo proprio il talento olandese e il giovane promettente Charles DeKetelaere. Quest’ultimo, classe 2001, è un’ala belga che non è riuscito ad incidere nella scorsa stagione con il Club rossonero e, adesso, potrebbe cambiare squadra.

L’operazione sarebbe una mossa audace del Milan, che sarebbe riuscito a beffare la Juventus, anch’essa interessata a Koopmeiners. I bianconeri stavano seguendo da vicino il centrocampista olandese e avevano messo in piedi una trattativa, ma l’inaspettata mossa del Milan li ha metterebbe in ombra. Il Milan, sempre alla ricerca di giovani talenti con grandi prospettive per costruire una squadra competitiva per il futuro, vede in Koopmeiners un giocatore in grado di dare un importante contributo sia a livello tecnico che tattico. Possiede grande personalità e maturità calcistica, rendendolo un giocatore adatto al progetto del club.