Clamoroso stop agli acquisti: 65 milioni in fumo

Clamoroso stop agli acquisti: il fondo d’investimenti si tira indietro e manda in fumo 65 milioni di euro

Sono ore calde per il Barcellona che rischia un danno economico non da poco. Come riportato da ‘Esport3’, il fondo d’investimento tedesco che avrebbe dovuto comprare il 16% del Barça Studios si è tirato indietro.

Una situazione che rischia di mandare in fumo la possibilità di incassare 65 milioni di euro, necessari al club per poter sistemare i conti e poter registrare i giocatori rimasti in sospeso. Fonti vicine al club catalano smentiscono la situazione a Mundo Deportivo, sottolinenando che le trattative col fondo sono ancora in corso. Attualmente il Barcellona non può iscrivere i nuovi acquisti Inigo Martinez, Ilkay Gundogan e Oriol Romeu. A questi si aggiungono altri giocatori che hanno recentemente rinnovato: da Ronald Araujo a Marcos Alonso, Sergi Roberto e Inaki Pena. Una situazione che potrebbe bloccare il mercato dei blaugrana e compromettere anche il colpo Ivan Fresneda. Il terzino destro classe 2004 piace da tempo anche alla Juventus che potrebbe approfittare della situazione economica del Barcellona per affondare il colpo per il gioiello del Real Valladolid. Intanto il Barcellona è in contatto diretto con la Juventus in merito alla possibile cessione di Franck Kessié, in uscita dal club blaugrana.

65 milioni in fumo per il Barcellona: la Juventus ne può approfittare

Il centrocampista ivoriano è uno dei primissimi obiettivi del club bianconero per rinforzare il centrocampo.

Le incertezze sulle condizioni fisiche di Paul Pogba obbligano la società a trovare delle alternative di spessore e Kessié ha dimostrato di essere una garanzia in Serie A. L’ex Milan e Atalanta non è sceso in campo nell’amichevole del Barcellona contro i rossoneri di Stefano Pioli pochi giorni fa. Un segnale netto e inequivocabile di come Xavi non consideri il giocatore parte del suo progetto tecnico. L’anno scorso, dopo essere arrivato a parametro zero dal Milan, aveva deluso le aspettative. Nonostante le 28 presenze in Liga, l’ivoriano non è riuscito a imporsi nel centrocampo catalano e ad oggi il Barcellona lo considera un giocatore sacrificabile. La Juventus vuole arrivare a Kessié e potrebbe sfruttare le complicazioni economiche della squadra di Xavi per convincere il giocatore ad approdare a Torino.