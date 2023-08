La Juventus mette le ali: il nuovo esterno prende quota

Salgono le quotazioni per il nuovo esterno: la Juventus prende terreno nella corsa al brasiliano

La Juventus non guarda solo all’attaccante ma è concentrata anche sulle cessioni, così da poter sfoltire la rosa e incassare i soldi necessari per investire su nuovi profili.

Cristiano Giuntoli sta guardando con attenzione anche alle corsie esterne e uno dei nomi preferiti è quello di Ivan Fresneda, classe 2004 del Real Valladolid che ha una clausola da 20 milioni di euro. Il Barcellona sembra avanti rispetto ai bianconeri nella corsa al gioiello spagnolo ma i bianconeri hanno altri assi nella manica. Uno di questi è Timothy Castagne, retrocesso col Leicester e in attesa dell’affondo decisivo da parte dei bianconeri. L’esterno belga ha voglia di tornare in Italia dopo le stagioni all’Atalanta ma ha anche altre offerte sul piatto da valutare. Secondo le quotazioni dei bookmaker, però c’è un esterno che sta prendendo sempre più quota per la Juventus.

Juventus, prende quota il nome di Carlos Augusto

Il giocatore in questione è l’esterno sinistro del Monza, Carlos Augusto, reduce da una stagione sorprendente in Serie A da 6 gol e 5 assist in 35 presenze.

Numeri da top player nel suo ruolo. Un giocatore di spinta ma anche di grande corsa e atletismo. Il brasiliano classe ’99 ha sospeso tutti, tanto da attirare l’attenzione di diverse big, una su tutte l’Inter che continua a considerarlo la prima scelta in caso di partenza di Robin Gosens. Carlos Augusto ha un contratto fino a giugno 2024 col club brianzolo ma Adriano Galliani è consapevole che sarà molto complicato trattenerlo. L’Inter sembra in prima fila per l’ex Corinthians ma i bookmaker vedono la Juve sulla buona strada. Secondo le quote Sisal di pochi giorni fa, l’approdo di Carlos Augusto alla Juventus è dato a 1.80. Sembrano quindi esserci buone possibilità che si apra un altro duello di mercato tra nerazzurri e bianconeri per l’esterno rivelazione dell’ultimo campionato di Serie A.