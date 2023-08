Il big aspetta la chiamata della Juventus: doppia offerta sul piatto

L’ex Serie A aspetta la chiamata della Juventus ma ha due offerte sul piatto: il punto sull’esterno

La Juventus si sta concentrando quasi completamente sullo scambio col Chelsea che vede coinvolti Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

I bianconeri, che nell’amichevole di ieri contro il Real Madrid sono andati in gol proprio con Vlahovic, cederebbero il serbo ai Blues in cambio di Lukaku ma pretendono un conguaglio economico per pareggiare il valore del cartellino dell’ex Fiorentina, valutato circa 80 milioni di euro. La Juventus era partita da una richiesta di circa 50 milioni ma nel corso dei dialoghi col Chelsea la cifra è stata abbassata e potrebbe chiudersi per circa 40 milioni di euro. Le parti continuano a trattare, se pur a fuoco lento, ma la sensazione è che lo scambio possa andare in porto. Intanto, però, la Juve deve guardare anche alle cessioni di giocatori come Denis Zakaria e Weston McKennie per fare spazio a nuovi rinforzi soprattutto a centrocampo. Il primo nome è quello di Franck Kessié, in uscita dal Barcellona e giocatore molto gradito da Massimiliano Allegri. Anche sulle corsie esterne i bianconeri vogliono regalare una nuova pedina all’allenatore toscana. Con l’uscita di Cuadrado servirà un altro esterno e in cima alla lista c’è sempre il nome di Ivan Fresneda del Real Valladolid, ma non è il solo.

Juventus, Castagne aspetta la chiamata ma ha due offerte sul piatto

Come riportato da Alfredo Pedullà, uno degli obiettivi della Juventus, Timothy Castagne ha due offerte sul piatto.

Una arriva dal Fulham, l’altra dalla Ligue 1. Attualmente però l’ex Atalanta vuole aspettare la decisione della Juventus per avere tutte le opzioni a portata di mano. Massimiliano Allegri apprezza molto l’esterno belga che, però, non intende aspettare ancora molto. Dopo l’ultima stagione in Premier League con il Leicester e la retrocessione a fine stagione, è quasi certo che Castagne non proseguirà con le ‘Foxies’ nella prossima annata.

#Castagne ha due offerte (una del #Fulham e l’altra dalla #Francia) ma vuole aspettare la decisione della #Juventus. Piace molto ad #Allegri. Vedremo per quanto tempo aspetterà — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 2, 2023

Il classe ’95 nell’ultima stagione ha collezionato 37 presenze in Premier League, condite da 2 gol e 3 assist (42 presenze complessive tra tutte le competizioni). Castagne ha dimostrato di essere una garanzia di rendimento e inoltre conosce molto bene il campionato italiano, un fattore che potrebbe rivelarsi determinante nelle valutazioni della Juventus. L’ex Atalanta attende la chiamata dei bianconeri per tornare in Serie A.