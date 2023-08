Calciomercato Juventus, accordo totale: il tecnico lo ha messo alla porta

Ormai verso l’addio definitivo nonostante il tentativo di convincere nuovamente l’allenatore. Risposta attesa già nell’immediato.

Il futuro di Franck Kessie sembra essere lontano dal Barcellona, aprendo la porta per una possibile mossa alla Juventus. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, i bianconeri hanno raggiunto un’intesa con il Barcellona per un prestito con diritto/obbligo di riscatto del centrocampista ivoriano.

Tuttavia, la decisione finale spetta ora al giocatore stesso, il quale sta cercando di convincere l’attuale allenatore Xavi Hernandez a puntare ancora su di lui. Negli ultimi giorni, si sono susseguite voci riguardanti la volontà del Barcellona di cedere Kessie, considerandolo un corpo estraneo alla squadra catalana. Questo fatto ha permesso alla Juventus di intavolare trattative e di giungere a un accordo con il club spagnolo per portare il centrocampista alla Vecchia Signora. Il prestito sarebbe caratterizzato dalla possibilità per la Juventus di riscattare il giocatore definitivamente a termine della stagione.

Kessie alla Juventus o al Tottenham: Adesso deve decidere

Il futuro di Kessie dipende ora dalla sua decisione finale. Il giocatore, pur sapendo della possibilità di trasferirsi alla Juventus, sta cercando di resistere e spera di convincere il nuovo allenatore del Barcellona, Xavi Hernandez, a puntare ancora su di lui per la prossima stagione. La speranza di Kessie è quella di dimostrare il proprio valore e meritarsi un posto importante nella squadra spagnola. Dall’altra parte, la Juventus è in attesa di una risposta definitiva da parte del centrocampista ivoriano. I bianconeri sono determinati ad affondare il colpo, ritenendo Kessie un rinforzo prezioso per il centrocampo di Massimiliano Allegri. La sua fisicità, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni lo rendono un profilo ideale per la squadra torinese.

Nel frattempo, come anticipato poc’anzi, altre proposte si sono fatte avanti per il centrocampista. Tra queste, spicca quella del Tottenham. Kessie dovrà valutare attentamente le diverse opportunità, ma la Juventus sembra essere in pole position per aggiudicarsi la sua firma.