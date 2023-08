Inserimento a sorpresa dell’Inter per il big: Juventus beffata

L’Inter si inserisce a sorpresa per un big e complica i piani di mercato della Juventus: il punto

Il calciomercato della Juventus è incentrato sullo scambio Vlahovic-Lukaku che sta tenendo tutti col fiato sospeso.

Lo scambio col Chelsea sembra essere sulla strada giusta per andare in porto, anche se servirà ancora definire la cifra del conguaglio economico che i Blues dovranno garantire alla Juventus. Un affare che vedrebbe Lukaku approdare a Torino dopo 3 stagioni in nerazzurro. Percorso inverso rispetto a quello di Juan Cuadrado, nuovo rinforzo di Simone Inzaghi. La Juve, però, deve guardare anche agli altri reparti e valuta diversi profili anche per la difesa. Uno dei nomi più caldi arriva dalla Premier League e rappresenta un’obiettivo percorribile. L’Inter, però, si sarebbe inserita nella corsa e potrebbe intralciare i piani della Vecchia Signora.

L’Inter si inserisce nella corsa a Laporte e beffa la Juventus

La Juventus sta valutando il classe ’94 Aymeric Laporte come nuovo rinforzo per la difesa e come sostituto naturale di Leonardo Bonucci, ormai fuori dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Il difensore del Manchester City non è soddisfatto del suo impiego nell’ultima stagione e sarebbe disposto a trovare una nuova sistemazione. Pep Guardiola lo ha utilizzato poco all’ultima annata, preferendogli giocatori come Akanji e Aké, ma anche Ruben Dias e Stones, ormai due punti fermi nel suo scacchiere. Il difensore spagnolo, nonostante il contratto fino al 2025, è disposto a cambiare squadra per ritrovare minutaggio e centralità nel progetto. Elementi che potrebbe tornare alla Juventus che deve trovare un erede di Bonucci. I bianconeri, però, non solo soli nella corsa al centrale ex Athletic Bilbao. Come riportato dall’Inter portoghese Pedro Almeida, anche l’Inter si è inserita per Laporte e avrebbe già avuto un primo approccio col Manchester City per discutere del classe ’94. I nerazzurri hanno salutato due difensori come Skriniar e D’Ambrosio e hanno inserito solo Bisseck, un giovane a cui servirà tempo per adattarsi al campionato italiano. I nerazzurri cercano un altro difensore, sia per completare numericamente il reparto che per dare una soluzione di spessore più internazionale a Simone Inzaghi.