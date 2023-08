Juventus, non è solo una suggestione: previsto un nuovo contatto per Bonucci

La big non è solo una suggestione per Bonucci: previsto un nuovo contatto con la Juventus, ma rimane viva la pista in Serie A

Quella tra la Juventus e Leonardo Bonucci sembra ormai una storia chiusa con poche possibilità di un ritorno di fiamma.

Il centrale difensivo è ormai fuori squadra e si sta allenando a parte in attesa di capire quale sarà il suo futuro. A poco più di 10 giorni dall’inizio del nuovo campionato, Bonucci non conosce ancora la sua destinazione ma certamente non ci sarà spazio per lui alla Juventus. Massimiliano Allegri non lo ha portato per la tournée estiva, a conferma del rapporto ormai del tutto inclinato tra le parti. Nelle ultime settimane si è parlato di una ipotesi Ajax per Bonucci, un club che da sempre punta sui giovani ma a cui potrebbe far comodo un profilo di esperienza come quello del difensore bianconero. Come riportato da ‘DAZN’, sia il club che il calciatore hanno aperto a questa possibilità e nei prossimi giorni è previsto un contatto tra le parti.

Juventus, Bonucci tra l’ipotesi Lazio e la suggestione Ajax

L’opzione Ajax, però non è l’unica sul piatto per Leonardo Bonucci. Il centrale ex Milan potrebbe decidere di proseguire in Serie A.

Cambiare paese a questo punto della sua carriera è comunque una scelta importante per Bonucci che potrebbe preferire la comodità di restare in Italia. In quel caso potrebbe concretizzarsi l’ipotesi Lazio. Il giornalista Luca Momblano, nel corso del suo intervento a ‘Juventibus’ si è soffermato anche sull’argomento Bonucci, sottolineando la possibilità che possa trasferirsi nella Capitale. I biancocelesti hanno appena accolto il nuovo rinforzo per la trequarti, Daichi Kamada che è già arrivato a Roma per le visite mediche e adesso cercheranno di chiudere anche per l’attaccante danese classe 2001 Gustav Tang Isaksen. Claudio Lotito deve, però, intervenire anche sul reparto difensivo e il nome di Bonucci potrebbe rivelarsi un’occasione ghiotta. Il difensore della Juventus conosce Maurizio Sarri, avendoci lavorato durante il periodo in bianconero dell’allenatore toscano. Alla Lazio ritroverebbe anche Romagnoli, suo ex compagno al Milan. Ma il fattore più importante è la volontà di Bonucci di rimettersi in carreggiata in vista dell’Europeo 2024, cercando di convincere il c.t. Roberto Macini.