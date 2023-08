18 milioni più bonus: la Juventus dà uno scossone al suo calciomercato

Calciomercato Juventus, adesso il club è pronto a chiudere l’operazione. Si parla di una cifra già scelta: tutti i dettagli.

Come si legge dalle ultime indiscrezioni di ‘tuttojuve’, il centrocampista svizzero Denis Zakaria sembra essere sempre più vicino a un trasferimento al Monaco, con la Juventus che sarebbe già propensa a chiudere l’affare ottenendo la bellezza di circa 18 milioni di euro più bonus.

Zakaria, noto per la sua capacità di dominare il centrocampo e la sua abilità nel recuperare palloni, è uno dei giocatori più ambito da diversi club europei, prima si parlava di Premier ma adesso l’ultima realtà potrebbe essere quella della Ligue 1, dunque, nel calcio francese.

Zakaria verso il Monaco: 18 milioni + bonus

la Vecchia Signora è pronta a cedere il talentuoso giocatore al club francese, con un’offerta già sul tavolo di circa 18 milioni di euro più bonus. Zakaria, arrivato alla Juventus nel 2021 dal Borussia Monchengladbach, ha avuto una stagione altalenante con la squadra italiana per poi finire, l’anno successivo, in prestito al Chelsea.

Il suo rendimento altalenante ha portato la società bianconera a valutare l’opportunità di cedere il giocatore non appena conclusosi il prestito proprio con la squadra inglese, e il Monaco sembra, adesso, pronta a sfruttare questa occasione. L’offerta presentata dal Monaco potrebbe aggirarsi intorno ai 18 milioni di euro, una cifra ritenuta congrua dalla Juventus per la cessione di Zakaria. A questa cifra si aggiungerebbero dei bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi, che potrebbero portare il valore totale dell’affare a un importo più alto. La trattativa sembra avere il benestare delle parti, e la Juventus è incline ad accettare l’offerta del Monaco per cedere il centrocampista svizzero. La società italiana sta pianificando una ristrutturazione della rosa in vista della prossima stagione, e la cessione di Zakaria potrebbe liberare risorse finanziarie per nuovi acquisti.