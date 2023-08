Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: sì da 20 milioni

Accordo raggiunto fra le parti, pronto a partire subito e lasciare la Juventus: i dettagli dell’operazione che adesso cambia tutto.

Il trasferimento di Denis Zakaria dalla Juventus al Monaco sta per concretizzarsi, con i due club che hanno trovato un accordo per la cifra di 20 milioni di euro come scrivono da ‘Sky Sport’.

Secondo fonti vicine alla trattativa, tutto sembra essere in via di definizione, ma il trasferimento è ancora soggetto all’approvazione del giocatore. Dopo settimane di trattative e valutazioni, Juventus e Monaco sono riusciti a raggiungere un accordo per il trasferimento di Zakaria, centrocampista svizzero. La cifra dell’operazione è fissata a 20 milioni di euro, una somma ritenuta congrua da entrambe le parti.

Zakaria al Monaco per 20 milioni: Accordo raggiunto

La Juventus, che sta cercando di rinnovare la propria rosa per la prossima stagione, ha deciso di cedere Zakaria, e il Monaco è stato il club che ha dimostrato maggiore interesse nel garantirsi le prestazioni del centrocampista svizzero. La trattativa sembra essere giunta a buon fine, e ora tutto dipenderà dalla volontà di Zakaria. Il centrocampista dovrà esprimere il proprio “sì” al trasferimento al Monaco per poter concretizzare l’operazione.

Zakaria avrà la parola finale sul suo futuro, e la sua decisione sarà fondamentale per il completamento dell’affare. Il giocatore potrebbe essere attratto dalla prospettiva di una nuova esperienza nel campionato francese e di giocare per il Monaco, una squadra che sta dimostrando sempre più ambizioni nel panorama calcistico europeo. La Juventus, d’altra parte, continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi della situazione, pronta a concludere l’affare una volta ottenuto il consenso di Zakaria. Nel frattempo, la squadra bianconera sta continuando i propri programmi di rinnovamento della rosa, cercando di plasmare una formazione competitiva per la prossima stagione. L’obiettivo è tornare sul tetto d’Italia vincendo lo scudetto anche se non sarà assolutamente semplice. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità.