Calciomercato Juventus, si chiude in settimana: “Arriva il sostituto”

Calciomercato Juventus, in settimana si chiuderà l’operazione che porterà il centrocampista all’estero: tutti i dettagli.

Come si legge dal portale estero ‘madeinmonegasque.ouest-france.fr’, il mercato estivo dell’AS Monaco si sta animando e il club francese è alla ricerca del sostituto ideale per il centrocampista Youssouf Fofana.

Le ultime notizie indicano che la prossima settimana potrebbe segnare un momento decisivo per l’arrivo del tanto atteso rinforzo. E sembra che il prescelto sia Zakaria, centrocampista della Juventus, che abbandona Torino per iniziare una nuova avventura in Francia con l’AS Monaco.

Zakaria al Monaco già in settimana: Operazione chiusa

La Juventus è stata protagonista di numerose trattative sul mercato, ma Zakaria sembra essere uno dei giocatori destinati a lasciare il club bianconero. Il centrocampista svizzero ha attirato l’attenzione di diversi club europei, ma l’AS Monaco sembra essere la destinazione scelta per il suo futuro. Con la partenza di Youssouf Fofana, il club francese è alla ricerca di un sostituto di valore per rafforzare il proprio centrocampo. Zakaria sembra essere la soluzione ideale, con la sua esperienza e le sue abilità tecniche che si adattano perfettamente allo stile di gioco dell’AS Monaco.

Il giocatore svizzero ha dimostrato il suo valore durante il suo periodo alla Juventus, mostrando grande qualità nel ruolo di mediano difensivo, meno nella sua parentesi forse non al massimo delle aspettative al Chelsea, durata una sola stagione ma una cosa è certa: la sua capacità di recuperare palloni e di costruire azioni di gioco potrebbero essere un elemento chiave per la squadra francese, che punta a competere al vertice della Ligue 1 e nelle competizioni europee. , Zakaria potrebbe presto lasciare Torino per raggiungere la città di Monaco e iniziare la sua avventura con la maglia rossobianca. La notizia dell’arrivo del centrocampista svizzero potrebbe dare una scossa positiva all’ambiente del club e aumentare l’entusiasmo tra i tifosi dell’AS Monaco.