Affare galeotto Juventus-Zaniolo: Giuntoli alza l’offerta e lo riporta in Serie A

Calciomercato Juventus, Giuntoli avrebbe la mossa decisiva per riportare Zaniolo in Serie A: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nuove indiscrezioni provenienti dall’estero stanno sollevando dubbi sulla permanenza di Nicolò Zaniolo al Galatasaray.

Il giocatore italiano, noto per la sua versatilità e talento sul campo, sembra essere coinvolto in trattative di trasferimento con la Juventus, come comunicano dal portale turco ‘Tele1.com’. Queste voci si sono intensificate dopo che Zaniolo è stato escluso dalla rosa nelle recenti sfide contro lo Zalgiris e l’Olimpija Ljubljana, a causa di un lieve infortunio.

Zaniolo verso la Juventus: Arrivano conferme dalla Turchia

Come sottolineano dall’indiscrezione, molto probabilmente, non si riuscirà a raggiungere l’offerta per la clausola rescissoria, cioè 35 milioni di euro, ma le fonti estere confermano che l’offerta finale è salita a 30 milioni di euro con bonus facilmente raggiungibili. Con l’arrivo di Tete, altro giocatore mancino di 23 anni che gioca nello stesso ruolo, le possibilità di separazione di Zaniolo si sono fatte molto più concrete.

Inoltre, la mancata inclusione di Nicolo Zaniolo nella formazione durante la rivincita contro lo Zalgiris e la successiva partita contro l’Olimpija Ljubljana in Slovenia ha sollevato interrogativi tra i tifosi e gli osservatori del calcio. La ragione ufficiale dietro questa esclusione è stata un lieve infortunio, ma le voci all’estero suggeriscono che potrebbe esserci molto di più dietro questa decisione. Secondo le indiscrezioni, infatti, Zaniolo potrebbe essere coinvolto in trattative di trasferimento con la Juventus. Questa possibile mossa ha catturato l’attenzione dei media sportivi e dei tifosi, poiché il giocatore italiano è noto per il suo talento e potrebbe rappresentare un’aggiunta di valore per la squadra di Torino e anche un’altra possibilità di rimettersi in vista nel calcio italiano. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito ad una questione, ormai, sempre più approfondita. Rimaniamo in attesa.