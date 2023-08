Colpo di scena Amrabat: erede trovato, lo ‘consegnano’ alla Juventus

Un colpo di scena che adesso potrebbe rivedere i bianconeri in pole per l’acquisto del centrocampista: i dettagli.

La Juventus in pole position per Amrabat della Fiorentina, il Manchester United considera Onana dell’Everton come alternativa.

Secondo il ‘Daily Mail’, la Juventus si posiziona in prima linea per Amrabat mentre il Manchester United considera l’opzione Onana come alternativa direttamente dall’Everton. Adesso i bianconeri hanno ripreso quota nell’operazione che porta al centrocampista talento della Fiorentina.

La Juve è di nuovo in corsa: ‘Favorita per Amrabat’

La Juventus sta emergendo come favorita nella battaglia per assicurarsi il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ inglese. I rapporti indicano che la Vecchia Signora ha guadagnato un vantaggio prezioso nella corsa per il talentuoso giocatore, mentre il Manchester United sta esplorando alternative, tra cui Amadou Onana dell’Everton. L’interesse verso Amrabat da parte della Juventus è un riflesso dell’ambizione del club di rafforzare il proprio centrocampo con un giocatore versatile e dinamico. Amrabat, noto per le sue doti di recupero palla e visione di gioco, sembra essere una scelta naturale per il piano di rinforzo della Juventus.

Tuttavia, il Manchester United, pur essendo interessato a Amrabat, sta ora valutando altre opzioni. Tra queste, spicca il nome di Amadou Onana, centrocampista dell’Everton. Con l’obiettivo di migliorare il proprio reparto mediano, il Manchester United sta sondando possibili alternative e Onana sembra essere un candidato degno di considerazione. Le dinamiche del calciomercato sono sempre in evoluzione e le trattative possono prendere svolte impreviste. Nonostante l’interesse iniziale del Manchester United per Amrabat, la Juventus sembra detenere attualmente una posizione privilegiata nella corsa per il centrocampista della Fiorentina con tanto di volere dello stesso mister Allegri che sarebbe felice di avere un profilo così versatile e con grande esperienza nel campionato italiano.