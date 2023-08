Affare fatto con l’Inter: per la Juventus è una mazzata

Adesso l’Inter supera tutti e mette a segno un colpo importante che taglia fuori le altre pretendenti: i dettagli.

Come scritto dal giornalista ‘Gianluca Di Marzio’, l’Inter cede Gosens al FC Union Berlin, ora si concentra su Carlos Augusto del Monza per un affare simile e mette a segno un colpo che, a questo punto, supererebbe anche i bianconeri che erano interessati al giocatore del Monza.

La frenetica sessione di calciomercato estivo prosegue con l’Inter che cede il talentuoso esterno Robin Gosens al FC Union Berlin per una cifra complessiva di 15 milioni di euro, bonus inclusi. Questo trasferimento segna un passo significativo nella strategia di mercato dei nerazzurri, che ora concentrano la loro attenzione su un nuovo obiettivo: Carlos Augusto dell’AC Monza.

Carlos Augusto dal Monza all’Inter: Juventus beffata

L’addio di Gosens segna la fine di una tappa nella sua carriera all’Inter. Il giocatore, con le sue capacità di spinta e il suo contributo sia in fase difensiva che offensiva, ha lasciato un’impronta indelebile nel club. La cifra del trasferimento riflette il valore attribuito al giocatore e rappresenta un affare ragionevole per tutte le parti coinvolte.

Ora gli occhi sono puntati su Carlos Augusto, giovane terzino sinistro dell’AC Monza. L’Inter sembra determinata a colmare il vuoto lasciato da Gosens con un altro talento ormai consolidato. Le trattative sembrano essere in corso e una cifra simile a quella del trasferimento di Gosens potrebbe essere offerta per acquisire i servizi di Carlos Augusto. La sessione di calciomercato è ancora lunga, e i tifosi dell’Inter rimangono in attesa di ulteriori sviluppi riguardo alle trattative in corso. Con Gosens fuori e l’attenzione ora rivolta a Carlos Augusto, il futuro della squadra sotto la guida del tecnico e dirigente potrebbe presto delinearsi in modo più chiaro, mentre i nerazzurri continuano a plasmare la rosa in vista della prossima stagione.