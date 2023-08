La quiete prima della tempesta: scambio Vlahovic-Lukaku, nuovo ribaltone

La quiete prima della tempesta, ecco come potrebbe evolversi la trattativa che sta tenendo tutti i tifosi con il fiato sospeso.

La Juventus si trova in una fase cruciale delle trattative con il Chelsea per l’acquisizione di Romelu Lukaku e lo scambio per Dusan Vlahovic. Sebbene la trattativa con il Chelsea si sia raffreddata negli ultimi giorni a causa di una discrepanza tra la richiesta della Juventus e l’offerta dei londinesi per il conguaglio (con la Juventus che chiede 40 milioni e il Chelsea che offre 20 milioni più bonus), il dialogo tra le parti non sarebbe ancora giunto alla parola fine.

Come si legge, infatti, da ‘Vecchiasignora.com’, l’atmosfera attuale sembra essere quella della “quiete prima della tempesta”, con i dirigenti delle squadre e gli agenti dei giocatori che lavorano dietro le quinte per cercare un compromesso che possa sbloccare la situazione. Nonostante i riflettori mediatici siano spenti, i contatti tra le parti continuano senza sosta. L’obiettivo rimane quello di raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti prima della scadenza del termine.

Scambio Vlahovic-Lukaku: “Ci sono ancora 18 giorni”

La Juventus sembra essere determinata a rinforzare il suo reparto offensivo con l’aggiunta di Romelu Lukaku, un attaccante di comprovata esperienza e talento sembra essere l’obiettivo sentito anche dallo stesso allenatore Massimiliano Allegri.

Tuttavia, la distanza tra le richieste della Juventus e l’offerta del Chelsea ha creato un’impasse nelle trattative. Nonostante ciò, l’entusiasmo per la potenziale acquisizione di Lukaku rimane palpabile, poiché il giocatore rappresenterebbe un asset importante per il club italiano. Nonostante le sfide e le difficoltà incontrate finora, c’è ancora tempo a disposizione, con diciotto giorni rimanenti per raggiungere un accordo soddisfacente. La dirigenza della Juventus è chiamata a trovare soluzioni creative e a stabilire un terreno comune con la controparte del Chelsea al fine di raggiungere l’obiettivo di mercato prima della chiusura della finestra di trasferimenti.