Epilogo alla Bonucci, sbattuto fuori rosa: la Juventus non aspettava altro

Epilogo stile Bonucci: sbattuto fuori rosa, il big si allena a parte. La Juventus adesso vede lo spiraglio per portarlo a Torino

Il mercato della Juventus non è decollato per quanto riguarda le entrate ma ha preso decisamente il volo in ottica uscite.

Dopo la cessione di Denis Zakaria al Monaco sono arrivate anche quelle di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella alla Lazio. Uscite necessarie per sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Adesso la Juventus potrà concentrarsi sul mercato in entrata in questi ultimi 15 giorni di mercato estivo. In realtà, però, ci sono ancora questioni da risolvere per quanto riguarda le uscite, una su tutti quella di Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero aspetta solo di scoprire la sua prossima destinazione. Da una parte la Lazio di Sarri, dall’altra l’Union Berlin che di recente ha accolto Gosens dall’Inter. Intanto, però Cristiano Giuntoli studia il terreno, nella speranza che qualche occasione possa presentarsi negli ultimi giorni di mercato. Una grande occasione potrebbe arrivare dalla Premier League.

Juventus, Gnonto come Bonucci: fuori rosa, adesso può arrivare in Serie A

Come rivelato da Fabrizio Romano attraverso il proprio profilo Twitter, si è giunti alla rottura tra Wilfried Gnonto e il Leeds United.

L’attaccante italiano non ha mai nascosto il proprio malcontento sula permanenza in squadra dopo la retrocessione del club inglese in Championship. Gnonto ha ambizioni diverse e vorrebbe trovare una nuova collocazione. Qualche mese fa era stato cercando anche dalla Juventus. Come spiega Romano, l’allenatore del Leeds, Daniel Farke, ha dichiarato che sia Gnonto che Sinisterra si stanno allenando a parte rispetto al resto della squadra, con la quale non condividono nemmeno lo spogliatoio. L’attaccante esterno della nazionale italiana non ha alcuna clausola nel suo contratto, in scadenza a giugno 2027. Il classe 2003 pressa per andare via e la Juventus adesso è una candidata concreta, a due settimane dalla chiusura del mercato. Dopo l’addio di Angel Di Maria manca ancora un tassello per completare il reparto offensivo. Gnonto potrebbe presto raggiungere i compagni di nazionale come Chiesa, Kean, Locatelli e non solo.