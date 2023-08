Calciomercato Juventus, ancora in Serie A: colpo gobbo last minute

Colpo last minute che può spostare gli equilibri: sondaggio in Serie A per il gioiello della Juventus

Il mercato in uscita della Juventus si è sbloccato e nelle ultime settimane sono andate in porto diverse trattative.

Dall’addio di Arthur Melo, direzione Firenze, a quello di Denis Zakaria ceduto al Monaco per 23 milioni di euro. Nelle ultime ore si sono concretizzate anche le cessioni di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella alla Lazio, due uscite che permettono al club bianconero di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Adesso Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna cercheranno di sbloccare qualche trattativa in entrata per regalare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo prima della chiusura del calciomercato estivo. Intanto, però le uscite potrebbero non essere terminate. Anche un altro gioiello bianconero è nel mirino della Serie A. Dopo Rovella anche Samuel Iling-Junior ha la possibilità di trovare spazio altrove.

Juventus, il Bologna sonda il terreno per Iling-Junior

Come riportato dal giornalista Giovanni Albanese, il Bologna avrebbe fatto un sondaggio per Samuel Iling-Junior.

La Juventus ha preso atto dell’interesse della squadra di Thiago Motta che dopo aver ceduto Marko Arnautovic all’Inter, è a caccia di un nuovo attaccante in queste ultime due settimane di calciomercato e starebbe pensando all’ex Chelsea come opzione in prestito. I bianconeri valuteranno tutte le opzioni sul piatto e sceglieranno la soluzione migliore per il ragazzo che ha bisogno di giocare per crescere ulteriormente.

Sondaggio del #Bologna per #Iling: per adesso la #Juventus registra l’interesse, valuterà tutte le opzioni per il ragazzo nel finale di #calciomercato. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 16, 2023

Il classe 2003 inglese è stato uno dei volti nuovi della Juventus di Allegri nell’ultima stagione. Uno dei talenti chiamati dalla Next Gen a salire in prima squadra. Il suo primo gol in Serie A lo ha realizzato a Bergamo contro l’Atalanta, coronando la sua prima stagione nella massima serie. Quest’anno rientrerà Federico Chiesa a pieno regime e con la presenza di Vlahovic, Kean e Milik, lo spazio per Iling potrebbe essere limitato. L’opzione Bologna potrebbe essere molto interessante per il ragazzo che avrebbe la possibilità di trovare il giusto minutaggio, in un ambiente certamente meno carico di pressioni. La Juventus valuterebbe l’opzione in prestito ma difficilmente quella della cessione.